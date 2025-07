Вторая дочь Георгия Гонгадзе выходит замуж: кто стал ее избранником

Соломия Гонгадзе, 27-летняя дочь покойного журналиста Георгия Гонгадзе и общественного деятеля Мирославы Гонгадзе, выходит замуж. Девушка показала фото с помолвки, где она буквально "сияет" от счастья.

О такой радостной новости Соломия сообщила в соцсетях, опубликовав красноречивое фото, пишет Show24 со ссылкой на фейсбук девушки.

Ее избранником стал Даг (Даглас) Клайн, который активно поддерживает Украину. На фотографии девушка с широкой улыбкой и в объятиях любимого показала кольцо, которое получила от мужчины во время предложения руки и сердца.

Соломия Гонгадзе с женихом / Фото из фейсбука девушки

Друзья и знакомые поздравили пару в комментариях с таким хорошим событием. Радостью поделилась и мама девушки, Мирослава Гонгадзе. Она отметила, что ее зять отстаивает украинские интересы, ведь тема геополитики и любви для Украины являются важными частями их семьи.

Мы только что отпраздновали свадьбу одной дочери и вот вторая на подходе. Мой второй будущий зять Даг Клайн, завоевал дочь Саломе Гонгадзе и отстаивает украинские интересы. Любовь, интересы Украины и геополитика в нашей семье неразделимы,

– написала Мирослава.

Соломия Гонгадзе выходит замуж / Фото из фейсбука Мирославы Гонгадзе

Мама невесты также опубликовала фото газеты, где Даг Клайн написал статью о нашем государстве.

Даг Клайн написал статью об Украине / Фото из фейсбука Мирославы Гонгадзе

Жених девушки учился в одном из лучших образовательных учреждений Великобритании London School of Economics and Political Science. По последней информации, Клайн сейчас работает политическим аналитиком в неприбыльной организации Razom for Ukraine.

Даг Клайн / Фото из фейсбука Дагласа

Мужчина живет в США, часто выступает экспертом в вопросах о ситуации в нашем государстве, а еще время от времени сам приезжает в Украину.

Напомним, что в этом году вышла замуж Нана Гонгадзе. К слову, Нана и Соломия – сестры-двойняшки.