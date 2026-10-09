Витвицкая замиловала фото с новорожденным сыном и откровенно рассказала о материнстве

Украинская телеведущая Соломия Витвицкая показала новые фотографии с новорожденным сыном Устимом и поделилась впечатлениями от первых недель материнства.

В посте в инстаграме она рассказала, как семья привыкает к новому этапу жизни и с какими трудностями сталкивается.

На опубликованных фото Соломия гуляет с малышом, ездит с ним в машине и проводит время дома. Вместе с фотографиями ведущая поделилась мыслями о том, как постепенно привыкает к роли мамы.

Я еще учусь быть мамой. Устим учится быть нашим сыном. А мы все трое – знакомимся с этой новой жизнью,

– написала она.

Одним из испытаний для Соломии стало грудное вскармливание. По словам телеведущей, этот процесс оказался целой наукой, ведь требует времени и терпения. К тому же бессонные ночи и многочисленные вопросы заставляют ее порой сомневаться, правильно ли она все делает.

Впрочем, за это время Витвицкая поняла, что не обязательно сразу знать ответы на все вопросы. Гораздо важнее быть рядом с ребенком, прислушиваться к его потребностям и постепенно находить свой ритм.

Мы еще адаптируемся. И это очень красивый, немного хаотичный и невероятно счастливый процесс,

– отметила телеведущая.

Напомним, 46-летняя Соломия Витвицкая родила сына 26 сентября. Отцом мальчика является супруг телеведущей, военнослужащий Алексей Ситайло.

Тем временем певица Ирина Федишин только готовится стать мамой. Недавно артистка раскрыла пол будущего ребенка.