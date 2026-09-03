"Хожу как уточка": Витвицкая на 38-й неделе рассказала, как себя чувствует перед родами

Телеведущая Соломия Витвицкая уже на 38-й неделе беременности. В этом месяце она впервые станет мамой, так что роды уже совсем близко.

В инстаграме ведущая показала свежие фото и рассказала, как себя чувствует в конце беременности.

По словам Витвицкой, друзья активно поддерживают ее и уже шутят, что роды могут начаться в любой момент.

Кажется, я уже перешла в период, когда каждое сообщение от подруг может начинаться со слов: "Ну что, еще не?..",

– написала Соломия.

Ведущая с юмором описала свое нынешнее состояние и призналась, что беременность уже сказывается.

Я уже не такая проворная лань, как раньше, хожу как уточка. Уже были тренировочные схватки и я даже собиралась в роддом,

– поделилась она.

В то же время Соломия рассказала, что друзья не оставляют ее без внимания. Они регулярно присылают будущей маме забавные мемы о беременных и делятся советами по уходу за малышом.

Ранее Витвицкая отмечала, что планирует рожать в столичном медцентре "Лелека" недалеко от дома. Ведущая также хотела бы, чтобы на родах присутствовал ее муж Алексей Ситайло, однако это будет зависеть от его возможности приехать. Муж Витвицкой служит в ВСУ.

Кстати, недавно Соломия Витвицкая отпраздновала baby shower перед рождением малыша.