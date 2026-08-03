Соломия Витвицкая удивила, сколько килограммов набрала в ожидании первенца

Украинская телеведущая Соломия Витвицкая, которая готовится впервые стать мамой, поделилась подробностями о том, как она себя чувствует. Звезда телеэкранов откровенно ответила на вопросы поклонников о том, что изменилось в ее весе во время беременности.

Знаменитость активно общается со своей аудиторией в инстаграме. Недавно она провела традиционную рубрику "вопрос-ответ" в сторис, где подписчики обратили внимание на ее фигуру. Некоторым пользователям показалось, что будущая мама даже похудела, поэтому они поинтересовались реальными цифрами на весах.

Витвицкая опровергла предположения о потере веса, однако отметила, что поправилась совсем немного – всего на 3–4 килограмма. Ведущая также рассказала о своем самочувствии на разных сроках. По ее словам, в первые месяцы аппетит пропадал из-за сильного токсикоза, а сейчас питаться мешают периодическая изжога и быстрое наступление чувства сытости.

Кстати, не похудела, но набрала пока не много – около 3–4 кг. Но врачи говорят, что если были запасы до беременности, то можно вообще ничего не набрать. Сначала был токсикоз и не особо хотелось есть, а сейчас иногда изжога и чувство сытости – так что тоже не особо хочется есть,

– рассказала телеведущая.

Соломия Витвицкая / фото из инстаграма

Напомним, 46-летняя Соломия Витвицкая ждет рождения своего первенца. Избранником телеведущей стал военнослужащий Вооруженных сил Украины Алексей Ситайло. Весной звезда раскрыла пол будущего ребенка – пара ждет мальчика. Эту новость знаменитость узнала в кругу коллег, устроив камерную гендер-вечеринку с тортом.

Соломия Витвицкая продолжает откровенно рассказывать о своей беременности. Телеведущая уже призналась, где именно планирует рожать, и поделилась планами относительно будущего крещения малыша.