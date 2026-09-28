46-летняя Соломия Витвицкая раскрыла первые подробности о своем первенце

Ведущая Соломия Витвицкая постепенно рассказывает своим подписчикам о самом важном событии в своей жизни – рождении сына. Пока что Соломия не показывает его лицо, и нам неизвестно его имя, однако некоторыми подробностями ведущая уже успела поделиться.

46-летняя Витвицкая родила 26 сентября и поделилась первыми фотографиями из роддома. Она также показала бирку, которая обычно есть у всех новорожденных в роддоме.

Оказывается, мальчик появился на свет в 14:45 с весом 4020 граммов и ростом 58 сантиметров. Рожала Соломия в знаменитом роддоме "Лелека", который пользуется популярностью среди знаменитостей.



Вес и рост сына Витвицкой / Скриншот из Stories

Напомним, что новая история любви Соломии Витвицкой началась во время полномасштабной войны. С будущим избранником, военнослужащим Алексеем Ситайлом, ведущая была знакома и раньше – они несколько раз пересекались на праздниках общих друзей, но совсем не общались.



Соломия Витвицкая с мужем / Фото bundzilo.tanya

Все изменилось после 24 февраля 2022 года. Алексей вступил в ряды ВСУ и обратился к Соломии как к волонтерке с просьбой о помощи для своего подразделения. Волонтерское сотрудничество и регулярная связь постепенно переросли в глубокие чувства. В начале 2024 года ведущая официально подтвердила их отношения, опубликовав совместное фото и трогательно поздравив любимого-военного с днем рождения.

Свадьба пары состоялась в июне этого года в Закарпатье, в городе Берегово. Церемония была довольно скромной и камерной – пара организовала официальную регистрацию без шумных гуляний.