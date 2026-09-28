46-річна Вітвіцька народила 26 вересня й поділилася першими світлинами з пологового будинку. Вона також показала бирку, яка зазвичай є у всіх новонароджених у пологовому будинку.

Виявляється, хлопчик з’явився на світ о 14:45 з вагою в 4020 грамів та зі зростом 58 сантиметрів. Народжувала Соломія у знаменитому пологовому будинку "Лелека", який є популярним серед селебрітіс.



Вага та зріст сина Вітвіцької / Скрин сториз

Нагадаємо, що нова історія кохання Соломії Вітвіцької розпочалася під час повномасштабної війни. З майбутнім обранцем, військовослужбовцем Олексієм Ситайлом, ведуча була знайома й раніше – вони кілька разів перетиналися на святах спільних друзів, але зовсім не спілкувалися.



Соломія Вітвіцька з чоловіком / Фото bundzilo.tanya

Все змінилося після 24 лютого 2022 року. Олексій став до лав ЗСУ та звернувся до Соломії як до волонтерки за допомогою для свого підрозділу. Волонтерська співпраця та регулярний зв’язок поступово переросли у глибокі почуття. На початку 2024 року ведуча офіційно підтвердила їхні стосунки, опублікувавши спільне фото й зворушливо привітавши коханого-військового з днем народження.

Весілля пари відбулося у червні цього року на Закарпатті, у місті Берегове. Церемонія була доволі скромною та камерною – пара організувала офіційний розпис без гучних гулянь.