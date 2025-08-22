Известный украинский фотограф Соня Плакидюе напугала поклонников, опубликовав кадры из больницы. Она вышла на связь и рассказала о самочувствии.

В частности, объяснила, почему лежит в медучреждении сейчас. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Сони Плакидюк.

Не пропустите Виктор Розовый объяснил, компенсировал ли донатные средства, которые перевел экс-жене

Так, фотограф выставила кадры из больничной палаты с катетером на руке и сообщила, что находится на больничном. Выяснилось, что ей сделали операцию.

Я не очень рассказывала, что у меня что-то болит, что я вообще целое лето болею и готовилась к операции,

– поделилась Соня Плакидюк.

Известно, что уже через месяц фотограф сможет вернуться к работе. В то же время пока знаменитость не раскрыла подробности о том, что стало причиной, с которой она попала в медицинское учреждение.

Соня Плакидюк попала в больницу: смотрите видео онлайн

Напомним, ранее из-за серьезной травмы в больницу попал телеведущий Анатолий Анатолич.

До этого операцию сделали "Мисс Украина Вселенная-2021" Анне Неплях.