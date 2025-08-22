Розовый объяснил, компенсировал ли деньги, которые взял со сбора на свою реабилитацию. Соответствующее сообщение юморист опубликовал в инстаграме, передает Show 24.

Виктор Розовый заявил, что у него сохранены все средства, что были на остатке на банке Ольги Мерзликиной. Во время развода женщина перевела ему около 2 миллионов 670 тысяч гривен, которые люди собрали на реабилитацию.

Одна часть денег хранится на Monobank, а другая – на карте ПриватБанка.

Не пугайтесь такой большой суммы на карточке ПриватБанка. Это часть средств, которые были выведены на реабилитацию, когда я еще платно реабилитировался в Киеве. Еще отдельно 500 тысяч, которые я собрал из своих выплат за ранения, чтобы компенсировать эти 500 тысяч, которые сбросил жене во время развода,

– написал Розовый.

Виктор Розовый компенсировал деньги / Скриншот из инстаграма юмориста

Мерзликина утверждает, что средства ей поступили с частного банковского счета бывшего мужа, а их происхождение – личная ответственность Виктора. По словам Розового, одну часть суммы он перевел женщине в тот же день, когда получил от нее деньги из банка на реабилитацию (тогда Ольга сидела рядом), а другую – через несколько дней.

"Поэтому не вешайте ярлыки на меня! Потому что я заинтересован в первую очередь в своей реабилитации! И вы это должны понимать!", – подчеркнул ветеран войны.

Ольга Мерзликина о деньгах от Виктора Розового / Скриншот из ее инстаграма

Напомним, что Виктор Розовый получил тяжелое осколочное ранение головы на фронте. Это произошло 21 марта 2024 года. Юморист служил в составе 3-й отдельной штурмовой бригады.