Розовий пояснив, чи компенсував гроші, які взяв зі збору на свою реабілітацію. Відповідний допис гуморист опублікував в інстаграмі, передає Show 24.

Віктор Розовий заявив, що у нього збережені всі кошти, що були на залишку на банці Ольги Мерзлікіної. Під час розлучення жінка переказала йому близько 2 мільйонів 670 тисяч гривень, які люди зібрали на реабілітацію.

Одна частина грошей зберігається на Monobank, а інша – на картці ПриватБанку.

Не лякайтесь такої великої суми на картці ПриватБанку. Це частина коштів, які було виведено на реабілітацію, коли я ще платно реабілітувався в Києві. Ще окремо 500 тисяч, які я зібрав зі своїх виплат за поранення, щоб компенсувати ці 500 тисяч, які скинув дружині під час розлучення,

– написав Розовий.

Віктор Розовий компенсував гроші / Скриншот з інстаграму гумориста

Мерзлікіна стверджує, що кошти їй надійшли з приватного банківського рахунку колишнього чоловіка, а їхнє походження – особиста відповідальність Віктора. За словами Розового, одну частину суми він переказав жінці у той самий день, коли отримав від неї гроші з банки на реабілітацію (тоді Ольга сиділа поруч), а іншу – через кілька днів.

"Тому не вішайте ярлики на мене! Бо я зацікавлений в першу чергу у своїй реабілітації! І ви це маєте розуміти!", – наголосив ветеран війни.

Ольга Мерзлікіна про гроші від Віктора Розового / Скриншот з її інстаграму

Нагадаємо, що Віктор Розовий зазнав важкого уламкового поранення голови на фронті. Це сталося 21 березня 2024 року. Гуморист служив у складі 3-ї окремої штурмової бригади.