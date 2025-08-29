Укр Рус
29 августа, 12:17
Стало известно, какие украинские артисты вошли в список Forbes "30 до 30"

Мария Примыч
Основні тези
  • Украинские артисты KRUTЬ, Павел Гоц (фронтмен группы Nazva) и OTOY вошли в список Forbes "30 до 30".
  • На церемонии выступили Лилу45 с Натальей Могилевской, ХЗВ с Я Тоней и Виктор Павлик с группой Latexfauna.

В четверг, 28 августа, в Киеве состоялась церемония награждения "30 до 30" от журнала Forbes Ukraine. Кроме бизнесменов, активистов и топ-менеджеров, отметили нескольких украинских артистов.

Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на телеграм-канал Bezodnya Music. Forbes Ukraine пока не опубликовал официальный список.

В список Forbes "30 до 30" вошли:

  • певица KRUTЬ (Марина Круть)
  • фронтмен группы Nazva Павел Гоц
  • рэпер OTOY (Вячеслав Дрофа)

Также во время церемонии выступили 3 дуэта:

  • Лилу45 и Наталья Могилевская – "Отправила месседж"
  • ХЗВ и Я Тоня – "Верни мне мой пубертат"
  • Виктор Павлик и группа Latexfauna – "Ні обіцянок, ні пробачень"

Марина Круть, OTOY и Александр Рудинский получили награду / видео из инстаграма Anastasiia Solod

OTOY уже поделился в инстаграме, что вошел в список Forbes "30 до 30". Рэпер отметил, что для него честь быть в одной номинации с актером Александром Рудинским и получить награду благодаря своим поклонникам.

Я безумно благодарен каждому, кто идет по этому пути рядом со мной. Кто верит в меня тогда, когда я сам себе кажусь слишком сложным кейсом. Именно вы моя энергия. И я буду делать все, чтобы не подвести вас, а дальше брать новые вершины и открывать двери там, где их как будто и не было, 
– написал OTOY.

Что известно о KRUTЬ, Павла Гоца и OTOY?

  • Певица и бандуристка Марина Круть, боль известная как KRUTЬ, родом из Хмельницкого. Она участвовала в 8 сезоне талант-шоу X-Фактор, но в прямые эфиры не прошла. Дебютный альбом Arche певица выпустила в 2018 году, а в следующем году вышел альбом Albino. KRUTЬ стала финалисткой Национального отбора на Евровидение-2020. Девушка выступала с песней "99" и заняла 3 место.

  • Павел Гоц – участник группы Nazva, родом из Львова. Вы можете знать коллектив по таким песням: "Сигеле-мигеле", "Тихо-тихо", "Чужію я", "Счастье", "На краю миров", SLAVIC ENGLISH. В феврале 2025 года Гоц сообщил, что пополнил ряды Вооруженных Сил Украины.

  • Настоящее имя OTOY Вячеслав Дрофа, он родился во Львове. Первая песня, в которой рэпер появился под своим псевдонимом для общественности, называется "Стержень" (коллаборация с alyona alyona, KALUSH и другими). Среди его самых известных треков: "Пекло", "Судороги", "Пащека", "Пасма", "Донецк".