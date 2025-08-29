В четверг, 28 августа, в Киеве состоялась церемония награждения "30 до 30" от журнала Forbes Ukraine. Кроме бизнесменов, активистов и топ-менеджеров, отметили нескольких украинских артистов.

Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на телеграм-канал Bezodnya Music. Forbes Ukraine пока не опубликовал официальный список.

В список Forbes "30 до 30" вошли:

певица KRUTЬ (Марина Круть)

фронтмен группы Nazva Павел Гоц

рэпер OTOY (Вячеслав Дрофа)

Также во время церемонии выступили 3 дуэта:

Лилу45 и Наталья Могилевская – "Отправила месседж"

ХЗВ и Я Тоня – "Верни мне мой пубертат"

Виктор Павлик и группа Latexfauna – "Ні обіцянок, ні пробачень"

Марина Круть, OTOY и Александр Рудинский получили награду / видео из инстаграма Anastasiia Solod

OTOY уже поделился в инстаграме, что вошел в список Forbes "30 до 30". Рэпер отметил, что для него честь быть в одной номинации с актером Александром Рудинским и получить награду благодаря своим поклонникам.

Я безумно благодарен каждому, кто идет по этому пути рядом со мной. Кто верит в меня тогда, когда я сам себе кажусь слишком сложным кейсом. Именно вы моя энергия. И я буду делать все, чтобы не подвести вас, а дальше брать новые вершины и открывать двери там, где их как будто и не было,

– написал OTOY.

Что известно о KRUTЬ, Павла Гоца и OTOY?