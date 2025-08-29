У четвер, 28 серпня, в Києві відбулася церемонія нагородження "30 до 30" від журналу Forbes Ukraine. Окрім бізнесменів, активістів і топменеджерів, відзначили кількох українських артистів.

Про це повідомляє Show 24 з посиланням на телеграм-канал Bezodnya Music. Forbes Ukraine наразі не опублікував офіційний список.

До речі Відомий український актор Олександр Рудинський увійшов у список Forbes 30 до 30

У список Forbes "30 до 30" увійшли:

співачка KRUTЬ (Марина Круть)

фронтмен гурту Nazva Павло Гоц

репер OTOY (В'ячеслав Дрофа)

Також під час церемонії виступили 3 дуети:

Лілу45 і Наталія Могилевська – "Відправила меседж"

ХЗВ та Я Тоня – "Поверни мені мій пубертат"

Віктор Павлік і гурт Latexfauna – "Ні обіцянок, ні пробачень"

Марина Круть, OTOY й Олександр Рудинський отримали нагороду / відео з інстаграму Anastasiia Solod

OTOY вже поділився в інстаграмі, що увійшов до списку Forbes "30 до 30". Репер зазначив, що для нього честь бути в одній номінації з актором Олександром Рудинським і отримати нагороду завдяки своїм прихильникам.

Я шалено вдячний кожному, хто йде цим шляхом поруч зі мною. Хто вірить у мене тоді, коли я сам собі здаюся занадто складним кейсом. Саме ви моя енергія. І я робитиму все, аби не підвести вас, а далі брати нові вершини й відкривати двері там, де їх наче й не було,

– написав OTOY.

Що відомо про KRUTЬ, Павла Гоца та OTOY?