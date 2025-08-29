Стало відомо, які українські артисти увійшли у список Forbes "30 до 30"
- Українські артисти KRUTЬ, Павло Гоц (фронтмен гурту Nazva) та OTOY увійшли до списку Forbes "30 до 30".
- На церемонії виступили Лілу45 з Наталією Могилевською, ХЗВ з Я Тонею та Віктор Павлік з гуртом Latexfauna.
У четвер, 28 серпня, в Києві відбулася церемонія нагородження "30 до 30" від журналу Forbes Ukraine. Окрім бізнесменів, активістів і топменеджерів, відзначили кількох українських артистів.
Про це повідомляє Show 24 з посиланням на телеграм-канал Bezodnya Music. Forbes Ukraine наразі не опублікував офіційний список.
У список Forbes "30 до 30" увійшли:
- співачка KRUTЬ (Марина Круть)
- фронтмен гурту Nazva Павло Гоц
- репер OTOY (В'ячеслав Дрофа)
Також під час церемонії виступили 3 дуети:
- Лілу45 і Наталія Могилевська – "Відправила меседж"
- ХЗВ та Я Тоня – "Поверни мені мій пубертат"
- Віктор Павлік і гурт Latexfauna – "Ні обіцянок, ні пробачень"
Марина Круть, OTOY й Олександр Рудинський отримали нагороду / відео з інстаграму Anastasiia Solod
OTOY вже поділився в інстаграмі, що увійшов до списку Forbes "30 до 30". Репер зазначив, що для нього честь бути в одній номінації з актором Олександром Рудинським і отримати нагороду завдяки своїм прихильникам.
Я шалено вдячний кожному, хто йде цим шляхом поруч зі мною. Хто вірить у мене тоді, коли я сам собі здаюся занадто складним кейсом. Саме ви моя енергія. І я робитиму все, аби не підвести вас, а далі брати нові вершини й відкривати двері там, де їх наче й не було,
– написав OTOY.
Що відомо про KRUTЬ, Павла Гоца та OTOY?
Співачка і бандуристка Марина Круть, біль відома як KRUTЬ, родом з Хмельницького. Вона брала участь у 8 сезону талант-шоу X-Фактор, але до прямих ефірів не пройшла. Дебютний альбом Arche співачка випустила у 2018 році, а наступного року вийшов альбом Albino. KRUTЬ стала фіналісткою Національного відбору на Євробачення-2020. Дівчина виступала з піснею "99" і посіла 3 місце.
Павло Гоц – учасник гурту Nazva, родом зі Львова. Ви можете знати колектив за такими піснями: "Сіґеле-міґеле", "Тихо-тихо", "Чужію я", "Щастя", "На краю світів", SLAVIC ENGLISH. У лютому 2025 року Гоц повідомив, що поповнив лави Збройних Сил України.
Справжнє ім'я OTOY В'ячеслав Дрофа, він народився у Львові. Перша пісня, в якій репер з'явився під своїм псевдонім для громадськості, називається "Стержень" (колаборація з alyona alyona, KALUSH та іншими). Серед його найвідоміших треків: "Пекло", "Судоми", "Пащека", "Пасма", "Донецьк".