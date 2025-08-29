Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на телеграм-канал Bezodnya Music. Forbes Ukraine пока не опубликовал официальный список.
Кстати Известный украинский актер Александр Рудинский вошел в список Forbes 30 до 30
В список Forbes "30 до 30" вошли:
- певица KRUTЬ (Марина Круть)
- фронтмен группы Nazva Павел Гоц
- рэпер OTOY (Вячеслав Дрофа)
Также во время церемонии выступили 3 дуэта:
- Лилу45 и Наталья Могилевская – "Отправила месседж"
- ХЗВ и Я Тоня – "Верни мне мой пубертат"
- Виктор Павлик и группа Latexfauna – "Ні обіцянок, ні пробачень"
Марина Круть, OTOY и Александр Рудинский получили награду / видео из инстаграма Anastasiia Solod
OTOY уже поделился в инстаграме, что вошел в список Forbes "30 до 30". Рэпер отметил, что для него честь быть в одной номинации с актером Александром Рудинским и получить награду благодаря своим поклонникам.
Я безумно благодарен каждому, кто идет по этому пути рядом со мной. Кто верит в меня тогда, когда я сам себе кажусь слишком сложным кейсом. Именно вы моя энергия. И я буду делать все, чтобы не подвести вас, а дальше брать новые вершины и открывать двери там, где их как будто и не было,
– написал OTOY.
Что известно о KRUTЬ, Павла Гоца и OTOY?
Певица и бандуристка Марина Круть, боль известная как KRUTЬ, родом из Хмельницкого. Она участвовала в 8 сезоне талант-шоу X-Фактор, но в прямые эфиры не прошла. Дебютный альбом Arche певица выпустила в 2018 году, а в следующем году вышел альбом Albino. KRUTЬ стала финалисткой Национального отбора на Евровидение-2020. Девушка выступала с песней "99" и заняла 3 место.
Павел Гоц – участник группы Nazva, родом из Львова. Вы можете знать коллектив по таким песням: "Сигеле-мигеле", "Тихо-тихо", "Чужію я", "Счастье", "На краю миров", SLAVIC ENGLISH. В феврале 2025 года Гоц сообщил, что пополнил ряды Вооруженных Сил Украины.
Настоящее имя OTOY Вячеслав Дрофа, он родился во Львове. Первая песня, в которой рэпер появился под своим псевдонимом для общественности, называется "Стержень" (коллаборация с alyona alyona, KALUSH и другими). Среди его самых известных треков: "Пекло", "Судороги", "Пащека", "Пасма", "Донецк".