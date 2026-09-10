Старший сын Памелы Андерсон сделал предложение возлюбленной в Индонезии: романтические фото

Брэндон Томас Ли, старший сын Памелы Андерсон и музыканта Томми Ли, обручился с Катериной Деметриадес.

30-летний продюсер сделал предложение любимой во время отдыха в Индонезии 29 августа. О помолвке пара сообщила в инстаграме, опубликовав романтические снимки с поездки.

Брэндон Томас Ли и Катерина Деметриадес / Фото из инстаграма

Брендон и Катерина выросли в Лос-Анджелесе и много лет были друзьями. Отношения между ними начались в 2025 году. Сейчас они живут в Нью-Йорке и планируют пожениться в конце 2027 года, как сообщило издание PEOPLE.

Брэндон Томас Ли и Катерина Деметриадес / Фото из инстаграма

Брэндон – продюсер, номинированный на премию "Эмми", и руководитель продюсерской компании And Her Son's Productions. Он работал над фильмом Netflix "Памела, история любви" о своей матери и картиной "Последняя танцовщица" с Памелой Андерсон. Также Брендон является соучредителем бренда косметики для ухода за кожей Sonsie.

Тем временем Деметриадес учится по специальности "Философия" в Нью-Йоркском университете.

Катерина Деметриадес / Фото из инстаграма

К слову, у Памелы Андерсон есть еще один сын – Дилан Джаггер Ли. Обоих детей актриса родила от музыканта Томми Ли, с которым была замужем с 1995 по 1998 год.

Напомним, младший сын Памелы Андерсон недавно женился в Сен-Тропе.