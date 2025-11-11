Подумаете, что заставили, – блогер Стася Макеева удивила заявлением после видео с Тиной Кароль

На днях Тина Кароль показалась в компании некоторых украинских блогеров, с которыми снимала совместный контент. Среди них была Стася Макеева, которая ведет лайфстайл блог, в частности рассказывая об одежде, воспитании детей и путешествиях.

Правда, делает это на русском языке, поэтому украинскую певицу раскритиковали из-за такой коллаборации. Тина Кароль пока этот инцидент не комментировала. В то же время на хейт отреагировала Стася. Она опубликовала видео на своей странице в Threads.

Блогерша заявила, что ей обидно, поэтому она решила записать ролик, где поделилась своими мыслями.

Мне обидно и больно. Я не хочу молчать. Меня очень оскорбило то, что мне начали приписывать какие-то пророссийские нарративы. Начали говорить полную чушь и неправду. Я живу в Украине, я выросла здесь, я рожаю здесь детей, я здесь работаю, я здесь плачу налоги. Всем сердцем и душой люблю нашу страну, и я всегда об этом говорила в своем блоге,

– сказала Стася.

И добавила, что единственным ее недостатком является русскоязычный блог. В то же время она утверждает, что старается изменить это. Блогерша ввела новое правило относительно украинского в своем блоге.

Я хочу вам в чем-то признаться. Возможно, вы подумаете, что меня поставили на колени, что меня заставили. Но я хочу сказать одно: каждый понедельник я буду говорить только на украинском языке – и дома, и в сторис,

– заявила Макеева.

Она добавила, что будет делать это для того, чтобы постепенно переходить на украинский язык. Кроме того, блогер планирует продолжить заниматься с репетитором и будет транслировать это в своих соцсетях.

Стася Макеева отреагировала на хейт после видео с Тиной Кароль: смотрите видео онлайн

Ранее в интервью, которое вышло на ютуб-канале Okay Eva, Стася рассказывала, что пробовала перейти на украинский язык и даже занималась с репетитором, однако ей это не помогло.

