13 сентября сын блогера Стаси Макеевой – Марсель – отпраздновал свой первый день рождения. И это был не просто праздник, а настоящая сказка.

Родители устроили масштабную вечеринку в стиле "Шрек", где каждая мелочь была продумана до деталей. Гости уже постепенно делятся кадрами с праздника, поэтому подробно о том, как прошло празднование дня рождения сына Стаси Макеевой – смотрите в материале Show 24.

Так, празднование состоялось во дворе дома, где обустроили несколько тематических зон: бассейн превратили в "болото Шрека", другую часть украсили под "сказочный лес" с декоративными деревьями, мхом и даже деревянной мельницей.

День рождения сына Стаси Макеевой / Скриншоты из инстаграм-сторис

Праздничные столы накрыли белыми скатертями, украсили живыми гортензиями и ромашками, а над всем висели гирлянды с лампочками. Также установили большой баннер "1 годик Марселю".

День рождения Марселя / Скриншот из инстаграм-сторис

Кроме того, особое внимание привлекли костюмы: среди гостей можно было встретить Кота в сапогах, Ослика, самого Шрека, Фиону и других персонажей. Все выглядело так, будто гости оказались в самом мультфильме.

День рождения сына Стаси Макеевой / Скриншоты из инстаграм-сторис

Интересно, что даже приглашения были продуманы – гостям присылали "Волшебное зеркало", которое рассказывало о деталях дня рождения. Известно, что вместо традиционных цветов гости приносили корм для животных – об этом перед празднованием попросила Стася.

Как рассказала Макеева, декор они заказывали за несколько месяцев до самого празднования.

Стася Макеева рассказала об организации дня рождения сына / Скриншот из инстаграм-сторис

Отдельно позаботились об угощениях: зеленые коктейли, тематические пряники и даже огромный многоярусный торт в стиле "Шрека".

Торт на дне рождении Марселя / Скриншот из инстаграм-сторис

На дне рождении взрослых развлекала Alena Omargalieva, Даня Повар и Сергей Середа, а для детей заказали аниматоров.

День рождения сына Стаси Макеевой/ Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно о Стасе Макеевой?