13 вересня син блогерки Стасі Макєєвої – Марсель – відсвяткував свій перший день народження. І це було не просто свято, а справжня казка.

Батьки влаштували масштабну вечірку у стилі "Шрек", де кожна дрібниця була продумана до деталей. Гості вже поступово діляться кадрами зі свята, тож детально про те, як пройшло святкування дня народження сина Стасі Макєєвої – дивіться в матеріалі Show 24.

Так, святкування відбувся на подвір'ї будинку, де облаштували кілька тематичних зон: басейн перетворили на "болото Шрека", іншу частину прикрасили під "казковий ліс" з декоративними деревами, мохом і навіть дерев'яним млином.

День народження сина Стасі Макєєвої / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Святкові столи накрили білими скатертинами, прикрасили живими гортензіями та ромашками, а над усім висіли гірлянди з лампочками. Також встановили великий банер "1 рочок Марселю".

День народження Марселя / Скриншот з інстаграм-сторіс

Крім того, особливу увагу привернули костюми: серед гостей можна було зустріти Кота в чоботях, Віслюка, самого Шрека, Фіону та інших персонажів. Усе виглядало так, ніби гості опинилися в самому мультфільмі.

День народження сина Стасі Макєєвої / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Цікаво, що навіть запрошення були продумані – гостям надсилали "Чарівне дзеркало", яке розповідало про деталі дня народження. Відомо, що замість традиційних квітів гості приносили корм для тварин – про це перед святкуванням попросила Стася.

Як розповіла Макєєва, декор вони замовляли за декілька місяців до самого святкування.

Стася Макєєва розповіла про організацію дня народження сина / Скриншот з інстаграм-сторіс

Окремо подбали про частування: зелені коктейлі, тематичні пряники й навіть величезний багатоярусний торт у стилі "Шрека".

Торт на дні народженні Марселя / Скриншот з інстаграм-сторіс

На дні народженні дорослих розважала Alena Omargalieva, Даня Повар та Сергій Середа, а для діток замовили аніматорів.

День народження сина Стасі Макєєвої/ Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про Стасю Макєєву?