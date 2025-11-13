MELOVIN впервые отреагировал на обвинения СТБ в нарушении авторских прав

MELOVIN отреагировал на обвинения телеканала СТБ в нарушении авторских прав. Певец объяснил цель постера, который спровоцировал скандал.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу MELOVIN. В заметке он затронул тему бисексуальности.

К слову СТБ обвинил MELOVIN в нарушении авторских прав: при чем здесь шоу "Холостяк"

MELOVIN отметил, что украинскому обществу "не хватает честных разговоров об идентичности, выборе и свободе быть собой". Он добавил, что тема бисексуальности – не о хайпе, провокации или рекламном ходе, а о тысячах людей, "которые ежедневно боятся сказать правду даже самым близким".

Когда я сделал этот постер, моя цель была не использовать чей-то бренд, а обратить внимание на тех, кого у нас часто не хотят замечать,

– отметил MELOVIN.

Певцу важно, чтобы бисексуальные люди увидели, что не одинокие, что они не являются "ошибкой", "трендом" или "выдумкой".

Они – часть нашей культуры, нашей страны, нашей реальности, которую стабильно игнорируют даже в шоу. Я показал им, "как может быть", чтобы увидеть реакцию общества. Они оказались готовыми к таким проектам,

– добавил артист.

MELOVIN заявил, что всегда стоит "на стороне свободы, равенства и права человека быть собой без страха". В то же время он признал, что нарушил права на интеллектуальную собственность.

Уважение к различным историям – это не о шоубизнесе. Это о человечности. И я всегда буду это поддерживать,

– отметил певец.

Напомним! MELOVIN сделал камингаут во время выступления на фестивале Atlas Weekend в 2021 году. На сцене артист сначала поцеловал девушку, а потом парня, также он поднял флаг ЛГБТ.

Соответствующее видео можно посмотреть на ютуб-канале M1 music.

Что этому предшествовало?