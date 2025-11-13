MELOVIN впервые отреагировал на обвинения СТБ в нарушении авторских прав
- MELOVIN отреагировал на обвинения телеканала СТБ в нарушении авторских прав, объясняя, что целью постера было привлечение внимания к бисексуальности.
- Певец отметил важность освещения темы бисексуальности и поддержки свободы, равенства и права человека быть собой, и признал нарушение прав на интеллектуальную собственность.
MELOVIN отреагировал на обвинения телеканала СТБ в нарушении авторских прав. Певец объяснил цель постера, который спровоцировал скандал.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу MELOVIN. В заметке он затронул тему бисексуальности.
К слову СТБ обвинил MELOVIN в нарушении авторских прав: при чем здесь шоу "Холостяк"
MELOVIN отметил, что украинскому обществу "не хватает честных разговоров об идентичности, выборе и свободе быть собой". Он добавил, что тема бисексуальности – не о хайпе, провокации или рекламном ходе, а о тысячах людей, "которые ежедневно боятся сказать правду даже самым близким".
Когда я сделал этот постер, моя цель была не использовать чей-то бренд, а обратить внимание на тех, кого у нас часто не хотят замечать,
– отметил MELOVIN.
Певцу важно, чтобы бисексуальные люди увидели, что не одинокие, что они не являются "ошибкой", "трендом" или "выдумкой".
Они – часть нашей культуры, нашей страны, нашей реальности, которую стабильно игнорируют даже в шоу. Я показал им, "как может быть", чтобы увидеть реакцию общества. Они оказались готовыми к таким проектам,
– добавил артист.
MELOVIN заявил, что всегда стоит "на стороне свободы, равенства и права человека быть собой без страха". В то же время он признал, что нарушил права на интеллектуальную собственность.
Уважение к различным историям – это не о шоубизнесе. Это о человечности. И я всегда буду это поддерживать,
– отметил певец.
Напомним! MELOVIN сделал камингаут во время выступления на фестивале Atlas Weekend в 2021 году. На сцене артист сначала поцеловал девушку, а потом парня, также он поднял флаг ЛГБТ.
Соответствующее видео можно посмотреть на ютуб-канале M1 music.
Что этому предшествовало?
Несколько дней назад MELOVIN опубликовал в инстаграме постер, чтобы прорекламировать свои концерты в рамках тура по Украине "10 лет на сцене", в котором использовал логотип телеканала СТБ и проекта "Холостяк".
В постере была надпись: "Впервые бисексуальный сезон. "Холостяк", 15 сезон".
На это в комментариях отреагировал СТБ: "Что по использованию чужих логотипов без разрешения для продвижения собственного бренда? Вы же артист, Мел, вы же прекрасно знаете, что такое нарушение авторских прав".
Однако некоторые люди раскритиковали телеканал. Они считают такой комментарий непрофессиональным.