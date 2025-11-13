MELOVIN уперше відреагував на звинувачення СТБ у порушенні авторських прав

MELOVIN відреагував на звинувачення телеканалу СТБ у порушенні авторських прав. Співак пояснив мету постера, який спровокував скандал.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку MELOVIN. У дописі він порушив тему бісексуальності.

MELOVIN зазначив, що українському суспільству "бракує чесних розмов про ідентичність, вибір та свободу бути собою". Він додав, що тема бісексуальності – не про хайп, провокацію чи рекламний хід, а про тисячі людей, "які щодня бояться сказати правду навіть найближчим".

Коли я зробив цей постер, моя мета була не використати чийсь бренд, а звернути увагу на тих, кого у нас часто не хочуть помічати,

– наголосив MELOVIN.

Співаку важливо, щоб бісексуальні люди побачили, що не одинокі, що вони не є "помилкою", "трендом" або "вигадкою".

Вони – частина нашої культури, нашої країни, нашої реальності, яку стабільно ігнорують навіть у шоу. Я показав їм, "як може бути", щоб побачити реакцію суспільства. Вони виявились готовими до таких проєктів,

– додав артист.

MELOVIN заявив, що завжди стоїть "на стороні свободи, рівності та права людини бути собою без страху". Водночас він визнав, що порушив права на інтелектуальну власність.

Повага до різних історій – це не про шоубізнес. Це про людяність. І я завжди буду це підтримувати,

– зазначив співак.

Нагадаємо! MELOVIN зробив камінгаут під час виступу на фестивалі Atlas Weekend у 2021 році. На сцені артист спершу поцілував дівчину, а потім хлопця, також він підняв прапор ЛГБТ.

Відповідне відео можна подивитись на ютуб-каналі M1 music.

Що цьому передувало?