MELOVIN опублікував постер на своїй інстаграм-сторінці, передає 24 Канал. СТБ звернувся до співака у коментарях під дописом.

У постері MELOVIN використав логотип телеканалу СТБ та проєкту "Холостяк". На фото співак позує у білій сорочці на фоні великого будинку, а навколо нього пелюстки червоної троянди, яка є символом реаліті-шоу.

– написано у постері.

Постер у стилі проєкту "Холостяк" / Фото з інстаграму MELOVIN

Що по використанню чужих логотипів без дозволу для просування власного бренду? Ви ж артист, Мел, ви ж чудово знаєте, що таке порушення авторських прав,

– написав СТБ у коментарях.

СТБ звинуватив MELOVIN у порушенні авторських прав / Скриншот з інстаграму

Наразі MELOVIN не прокоментував звинувачення у свій бік. Однак деякі люди підтримали артиста і розкритикували телеканал за коментар:

"Таке враження, що у вас SMM-ником працює 13-річний д*біл або забагований ШІ. Що це за тон замість професійного коментаря? Що це за помилки?"

"Ви серйозно? Від вас я чекала більшого. Коментар дно! До речі, це єдиний випуск, який я б погодилася дивитися на вашому каналі!"

"Ну, ви трішки душні, звичайно".

Де виступить MELOVIN у рамках туру?