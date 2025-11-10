MELOVIN опублікував постер на своїй інстаграм-сторінці, передає 24 Канал. СТБ звернувся до співака у коментарях під дописом.
У постері MELOVIN використав логотип телеканалу СТБ та проєкту "Холостяк". На фото співак позує у білій сорочці на фоні великого будинку, а навколо нього пелюстки червоної троянди, яка є символом реаліті-шоу.
Вперше бісексуальний сезон. "Холостяк", 15 сезон,
– написано у постері.
Постер у стилі проєкту "Холостяк" / Фото з інстаграму MELOVIN
Що по використанню чужих логотипів без дозволу для просування власного бренду? Ви ж артист, Мел, ви ж чудово знаєте, що таке порушення авторських прав,
– написав СТБ у коментарях.
СТБ звинуватив MELOVIN у порушенні авторських прав / Скриншот з інстаграму
Наразі MELOVIN не прокоментував звинувачення у свій бік. Однак деякі люди підтримали артиста і розкритикували телеканал за коментар:
- "Таке враження, що у вас SMM-ником працює 13-річний д*біл або забагований ШІ. Що це за тон замість професійного коментаря? Що це за помилки?"
- "Ви серйозно? Від вас я чекала більшого. Коментар дно! До речі, це єдиний випуск, який я б погодилася дивитися на вашому каналі!"
- "Ну, ви трішки душні, звичайно".
Де виступить MELOVIN у рамках туру?
MELOVIN відправився у великий тур Україною з нагоди 10-річчя своєї кар'єри.
Співак уже виступив у Львові, Івано-Франківську та Чернівцях. Концерти також відбудуться в Черкасах, Харкові, Полтаві, Дніпрі, Миколаєві, Одесі, Білій Церкві, Хмельницькому, Вінниці, Житомирі, Чернігові, Києві, Рівному, Луцьку та Тернополі. Дати концертів і квитки – за посиланням.
Для концерту в Києві, що відбудеться 5 грудня, MELOVIN готує масштабне шоу з елементами вистави, містики та магнетизму. Співак виконає старі пісні й презентує треки з нового альбому, який вийде восени.