"Я никогда не пел на русском": цитаты Степана Гиги, которые должен услышать каждый
- Степан Гига, народный артист Украины, умер 12 декабря, похороны состоятся 15 декабря во Львове.
- Известный своими украинскими песнями, Гига никогда не пел на русском и считал, что нация – это прежде всего язык.
К сожалению, 12 декабря остановилось сердце народного артиста Украины Степана Гиги. Долгое время в прессе писали, что певец борется за жизнь, а поклонники надеялись, что их кумир уже скоро выйдет на большую сцену, однако не сложилось.
Сегодня, 15 декабря, Львов прощается со Степаном Гигой. Артиста похоронят на Лычаковском кладбище, ведь это было его желанием. В такой скорбный день 24 Канал вспоминает самые известные цитаты исполнителя, которые стоит услышать каждому, кто уважает украинскую культуру, музыку, а самое важное – родное слово.
Цитаты Степана Гиги
- "Каждый артист имеет предназначение, но не каждый находит смелость идти по этому пути".
- "Моя музыка – это мои мысли, мои переживания, мои эмоции. И я верю, что она найдет отклик в сердцах тех, кто меня слышит".
- "Какая разница, откуда я. Я в первую очередь украинец. Больше всего меня болит, когда говорят: "у вас там на западной". Не всем так болит душа за Украину. Как можно есть украинский хлеб, пить украинское молоко и об*ирать эту страну. Я в жизни не спел ни одной песни на русском. Я должен делать все для своей нации. Все кричат, что русский ущемляют. Уважайте государство. Уважайте язык и традиции. Нация – это в первую очередь язык".
- "После человека на земле должна остаться добрая память".
"Когда песня становится народной – это самое большое достижение для исполнителя".
"Я делаю то, что мне нравится... мне не за чем отдыхать, потому что я делаю то, что я люблю".
"Украинская музыка не хуже музыки Баскова, Киркорова. Я этим никогда не занимался – писал и пел только на украинском".
"Я себе поставил цель, когда я буду выходить на сцену, то должен петь такие песни, которые поразят до глубины души каждого зрителя. Каждого!"
"Я горжусь тем, что мы с коллегами воспитали новое поколение украинцев, которые не знают, кто такой Стас Михайлов или Филипп Киркоров... Потому что люди приходят к нам добровольно, а это самая высокая награда".
"Сейчас вот говорят: "я отказался от русских песен". И что – это какой-то подвиг? Это надо было делать с самого начала, знать, для кого ты делаешь".
"Цель моей жизни – оставить после себя что-то для наших потомков".
"Самое главное – не изменять себе".
Что известно о прощании со Степаном Гигой?
- Вчера, 14 декабря, поклонники приходили в Гарнизонный храм, что во Львове, чтобы отдать последнюю дань уважения артисту.
- Похороны состоятся 15 декабря в 14:00 в том же храме. Около 15:00 на площади Рынок во Львове состоится общегородское прощание. Похоронят певца на Лычаковском кладбище (75 поле).
- Организацию прощания и захоронения взял на себя город.