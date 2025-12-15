"Я ніколи не співав російською": цитати Степана Гіги, які має почути кожен
- Степан Гіга, народний артист України, помер 12 грудня, похорон відбудеться 15 грудня у Львові.
- Відомий своїми українськими піснями, Гіга ніколи не співав російською і вважав, що нація – це перш за все мова.
На жаль, 12 грудня зупинилось серце народного артиста України – Степана Гіги. Тривалий час у пресі писали, що співак бореться за життя, а шанувальники сподівались, що їхній кумир уже незабаром вийде на велику сцену, однак не склалось.
Сьогодні, 15 грудня, Львів прощається зі Степаном Гігою. Артиста поховають на Личаківському кладовищі, адже це було його бажанням. У такий скорботний день 24 Канал згадує найвідоміші цитати виконавця, які варто почути кожному, хто поважає українську культуру, музику, а щонайважливіше – рідне слово.
Цитати Степана Гіги
- "Кожен артист має призначення, але не кожен знаходить сміливість іти цим шляхом".
- "Моя музика – це мої думки, мої переживання, мої емоції. І я вірю, що вона знайде відгук у серцях тих, хто мене чує".
- "Яка різниця, звідки я. Я в першу чергу українець. Найбільше мене болить, коли кажуть: "у вас там на западной". Не всім так болить душа за Україну. Як можна їсти український хліб, пити українське молоко й об*ирати цю країну. Я в житті не заспівав жодної пісні російською. Я повинен робити все для своєї нації. Всі кричать, що російську ущемляють. Поважайте державу. Поважайте мову і традиції. Нація – це в першу чергу мова".
- "Після людини на землі має залишитися добра пам'ять".
"Коли пісня стає народною – це найбільше досягнення для виконавця".
"Я роблю те, що мені подобається… мені нема за чим відпочивати, бо я роблю те, що я люблю".
"Українська музика не є гіршою за музику Баскова, Кіркорова. Я цим ніколи не займався – писав і співав тільки українською".
"Я собі поставив мету, коли я буду виходити на сцену, то маю співати такі пісні, які вразять до глибини душі кожного глядача. Кожного!"
"Я пишаюся тим, що ми з колегами виховали нове покоління українців, котрі не знають, хто такий Стас Михайлов чи Філіп Кіркоров… Бо люди приходять до нас добровільно, а це найвища нагорода".
"Зараз от кажуть: "я відмовився від російських пісень". І що – це є якийсь подвиг? Це треба було робити з самого початку, знати, для кого ти робиш".
"Ціль мого життя – залишити після себе щось для наших нащадків".
"Найголовніше – не зраджувати собі".
Що відомо про прощання зі Степаном Гігою?
- Учора, 14 грудня, шанувальники приходили до Гарнізонного храму, що у Львові, щоб віддати останню шану артисту.
- Похорон відбудеться 15 грудня о 14:00 в тому ж храмі. Близько 15:00 на площі Ринок у Львові відбудеться загальноміське прощання. Поховають співака на Личаківському кладовищі (75 поле).
- Організацію прощання та поховання взяло на себе місто.