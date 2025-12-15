"Я ніколи не співав російською": цитати Степана Гіги, які має почути кожен

Сьогодні, 15 грудня, Львів прощається зі Степаном Гігою. Артиста поховають на Личаківському кладовищі, адже це було його бажанням. У такий скорботний день 24 Канал згадує найвідоміші цитати виконавця, які варто почути кожному, хто поважає українську культуру, музику, а щонайважливіше – рідне слово.

Степан Гіга / Фото з соцмереж артиста

"Коли пісня стає народною – це найбільше досягнення для виконавця".

"Я роблю те, що мені подобається… мені нема за чим відпочивати, бо я роблю те, що я люблю".

"Українська музика не є гіршою за музику Баскова, Кіркорова. Я цим ніколи не займався – писав і співав тільки українською".

"Я собі поставив мету, коли я буду виходити на сцену, то маю співати такі пісні, які вразять до глибини душі кожного глядача. Кожного!"

"Я пишаюся тим, що ми з колегами виховали нове покоління українців, котрі не знають, хто такий Стас Михайлов чи Філіп Кіркоров… Бо люди приходять до нас добровільно, а це найвища нагорода".

"Зараз от кажуть: "я відмовився від російських пісень". І що – це є якийсь подвиг? Це треба було робити з самого початку, знати, для кого ти робиш".

"Ціль мого життя – залишити після себе щось для наших нащадків".