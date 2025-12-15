Сьогодні, 15 грудня, Львів прощається зі Степаном Гігою. Артиста поховають на Личаківському кладовищі, адже це було його бажанням. У такий скорботний день 24 Канал згадує найвідоміші цитати виконавця, які варто почути кожному, хто поважає українську культуру, музику, а щонайважливіше – рідне слово.
Важливо У команді Степана Гіги розкрили велику мрію артиста, яку він не встиг здійснити
Цитати Степана Гіги
- "Кожен артист має призначення, але не кожен знаходить сміливість іти цим шляхом".
- "Моя музика – це мої думки, мої переживання, мої емоції. І я вірю, що вона знайде відгук у серцях тих, хто мене чує".
- "Яка різниця, звідки я. Я в першу чергу українець. Найбільше мене болить, коли кажуть: "у вас там на западной". Не всім так болить душа за Україну. Як можна їсти український хліб, пити українське молоко й об*ирати цю країну. Я в житті не заспівав жодної пісні російською. Я повинен робити все для своєї нації. Всі кричать, що російську ущемляють. Поважайте державу. Поважайте мову і традиції. Нація – це в першу чергу мова".
- "Після людини на землі має залишитися добра пам'ять".
Степан Гіга / Фото з соцмереж артиста
"Коли пісня стає народною – це найбільше досягнення для виконавця".
"Я роблю те, що мені подобається… мені нема за чим відпочивати, бо я роблю те, що я люблю".
"Українська музика не є гіршою за музику Баскова, Кіркорова. Я цим ніколи не займався – писав і співав тільки українською".
"Я собі поставив мету, коли я буду виходити на сцену, то маю співати такі пісні, які вразять до глибини душі кожного глядача. Кожного!"
"Я пишаюся тим, що ми з колегами виховали нове покоління українців, котрі не знають, хто такий Стас Михайлов чи Філіп Кіркоров… Бо люди приходять до нас добровільно, а це найвища нагорода".
"Зараз от кажуть: "я відмовився від російських пісень". І що – це є якийсь подвиг? Це треба було робити з самого початку, знати, для кого ти робиш".
"Ціль мого життя – залишити після себе щось для наших нащадків".
"Найголовніше – не зраджувати собі".
Що відомо про прощання зі Степаном Гігою?
- Учора, 14 грудня, шанувальники приходили до Гарнізонного храму, що у Львові, щоб віддати останню шану артисту.
- Похорон відбудеться 15 грудня о 14:00 в тому ж храмі. Близько 15:00 на площі Ринок у Львові відбудеться загальноміське прощання. Поховають співака на Личаківському кладовищі (75 поле).
- Організацію прощання та поховання взяло на себе місто.