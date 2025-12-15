Сегодня, 15 декабря, Львов прощается со Степаном Гигой. Артиста похоронят на Лычаковском кладбище, ведь это было его желанием. В такой скорбный день 24 Канал вспоминает самые известные цитаты исполнителя, которые стоит услышать каждому, кто уважает украинскую культуру, музыку, а самое важное – родное слово.

Степан Гига / Фото из соцсетей артиста

"Когда песня становится народной – это самое большое достижение для исполнителя".

"Я делаю то, что мне нравится... мне не за чем отдыхать, потому что я делаю то, что я люблю".

"Украинская музыка не хуже музыки Баскова, Киркорова. Я этим никогда не занимался – писал и пел только на украинском".

"Я себе поставил цель, когда я буду выходить на сцену, то должен петь такие песни, которые поразят до глубины души каждого зрителя. Каждого!"

"Я горжусь тем, что мы с коллегами воспитали новое поколение украинцев, которые не знают, кто такой Стас Михайлов или Филипп Киркоров... Потому что люди приходят к нам добровольно, а это самая высокая награда".

"Сейчас вот говорят: "я отказался от русских песен". И что – это какой-то подвиг? Это надо было делать с самого начала, знать, для кого ты делаешь".

"Цель моей жизни – оставить после себя что-то для наших потомков".