Сегодня, 15 декабря, Львов прощается со Степаном Гигой. Артиста похоронят на Лычаковском кладбище, ведь это было его желанием. В такой скорбный день 24 Канал вспоминает самые известные цитаты исполнителя, которые стоит услышать каждому, кто уважает украинскую культуру, музыку, а самое важное – родное слово.
Важно В команде Степана Гиги раскрыли большую мечту артиста, которую он не успел осуществить
Цитаты Степана Гиги
- "Каждый артист имеет предназначение, но не каждый находит смелость идти по этому пути".
- "Моя музыка – это мои мысли, мои переживания, мои эмоции. И я верю, что она найдет отклик в сердцах тех, кто меня слышит".
- "Какая разница, откуда я. Я в первую очередь украинец. Больше всего меня болит, когда говорят: "у вас там на западной". Не всем так болит душа за Украину. Как можно есть украинский хлеб, пить украинское молоко и об*ирать эту страну. Я в жизни не спел ни одной песни на русском. Я должен делать все для своей нации. Все кричат, что русский ущемляют. Уважайте государство. Уважайте язык и традиции. Нация – это в первую очередь язык".
- "После человека на земле должна остаться добрая память".
Степан Гига / Фото из соцсетей артиста
"Когда песня становится народной – это самое большое достижение для исполнителя".
"Я делаю то, что мне нравится... мне не за чем отдыхать, потому что я делаю то, что я люблю".
"Украинская музыка не хуже музыки Баскова, Киркорова. Я этим никогда не занимался – писал и пел только на украинском".
"Я себе поставил цель, когда я буду выходить на сцену, то должен петь такие песни, которые поразят до глубины души каждого зрителя. Каждого!"
"Я горжусь тем, что мы с коллегами воспитали новое поколение украинцев, которые не знают, кто такой Стас Михайлов или Филипп Киркоров... Потому что люди приходят к нам добровольно, а это самая высокая награда".
"Сейчас вот говорят: "я отказался от русских песен". И что – это какой-то подвиг? Это надо было делать с самого начала, знать, для кого ты делаешь".
"Цель моей жизни – оставить после себя что-то для наших потомков".
"Самое главное – не изменять себе".
Что известно о прощании со Степаном Гигой?
- Вчера, 14 декабря, поклонники приходили в Гарнизонный храм, что во Львове, чтобы отдать последнюю дань уважения артисту.
- Похороны состоятся 15 декабря в 14:00 в том же храме. Около 15:00 на площади Рынок во Львове состоится общегородское прощание. Похоронят певца на Лычаковском кладбище (75 поле).
- Организацию прощания и захоронения взял на себя город.