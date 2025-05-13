Очередной скандал не заставил себя ждать: известная группа угрожает "Кварталу 95" судом

Украинская дарк-кантри группа Zwyntar обвинила Студию "Квартал 95" в незаконном использовании их песни "Мексиканец" во время концерта, который состоялся 10 мая 2025 года. Музыканты заявили, что несмотря на отказ, студия все равно использовала музыкальный материал группы.

Поэтому, теперь участники Zwyntar угрожают "Кварталу 95" судебным иском. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу коллектива.

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Так, по словам музыкантов, 11 апреля 2025 года к ним обращалась музыкальный редактор "Квартала" и "Лиги смеха" относительно прав на использование песни. Получив отказ и информацию о том, что авторские права принадлежат группе, представительница студии "исчезла", однако впоследствии композиция все же была использована в выступлении – на сцене прозвучала мелодия из композиции "Мексиканец".

"Квартал 95" ссылается на право создания пародий, но Zwyntar не согласны с такой трактовкой, поскольку считают, что студия просто наложила собственный текст на их музыку.

"Произведение искусства", которое было создано студией 95-й квартал, по нашему мнению, никоим образом не подпадает под определение термина "пародия" в понимании закона, поскольку никоим образом не имеет в своем содержании комического и сатирического характера относительно событий в созданной нами песни "Мексиканец",

– объясняют музыканты.

Представители группы Zwyntar выразили возмущение ситуацией и заявили, что считают использование их музыки "ударом по репутации" и не желают ассоциироваться с "творчеством" или политическим контекстом Студии "Квартал 95".

Группа призывает представителей студии предоставить объяснения и решить спор в досудебном порядке, в противном случае угрожает судебным иском.