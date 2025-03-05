Инициатором антипремии стал "Гендер в деталях". О "непочетной награде" за "отвратительные шутки о домогательствах" они сообщили на своей странице в фейсбуке, передает 24 Канал.

К слову На те же грабли: в сети разгорелся скандал по поводу нового фильма "Квартала 95"

Поздравляем с непочетной победой в антипремии "Сексист года-2024" студию "Квартал 95"! Просим победителей связаться с нами для получения награды – стыдомета, который, по мнению наших подписчиц и подписчиков, в этом году должен быть именно у них,

– говорится в сообщении.

Студию объявили "сексистами года" за номер о начальнике Ровенского ТЦК, который попал в скандал. В сети всплыли видео, как он на работе проводил время с женщинами-коллегами.

"Квартал 95" – "Сексисты года": смотрите видео

Юмористы выступали в форме Вооруженных Сил Украины. Их обвинили в оскорблении и унижении военнослужащих и особенно женщин.

Как выбирали победителя и кто был среди кандидатов

"Гендер в деталях" определил 5 комикес и журналисток, каждая из которых открыла благотворительные банки (названиями для которых служили финалисты антипремии) для сбора средств на Женское Ветеранское Движение. Победителем стал тот кандидат, чья банка набрала больше всего донатов. Таким образом на нужды парамедиков удалось собрать 48,5 тысячи гривен.

В финал антипремии попали: