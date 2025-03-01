По сюжету, героиня – пропагандистка из города Горловка, который оккупировали российские войска, должна была эвакуироваться в Москву, но по ошибке оказалась в Ужгороде. Такой поворот событий натолкнул ее на то, чтобы научить сына всем рассказывать, что они выбрались из Мариуполя и прятались от бомб на "Азовстали", пишет 24 Канал со ссылкой на страницу Александра Бухтияра.

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Мужчину, который является соучредителем проекта Мобильные врачи и переселенцем из Мариуполя, возмутило то, что героиня в фильме вспоминает о городе Марии и "Азовсталь" в юмористическом контексте.

Не надо говорить, что мы из Горловки. О, лучше скажем, что мы из Мариуполя. Что мы жили на Азовстали под бомбами,

– цитата из фильма.

У Александра сложилось впечатление, что авторы проекта ничего не знают о том, что происходило на "Азовстали".

"Вы хотя бы были на Азовстали? Вы знаете, что там происходило? Вы знаете, что чувствовали люди, которые там были? Вы понимаете, что такое на этом Азовстали выйти замуж и стать вдовой за три дня? Вы знаете сколько людей с оккупированных территорий шли пешком под бомбами на подконтрольные территории Украины? Вы вообще понимаете, кто там был?

Вы вообще понимаете сколько людей ждут освобождения на Донбассе? Вы вообще понимаете как издеваются над любыми проявлениями украинского патриотизма там? ВЫ ЗНАКОМЫ С ПАРТИЗАНСКИМИ ДВИЖЕНИЯМИ И ЖЕЛТЫМИ СТРЕЛКАМИ?", – эмоционально написал Бухтияр.

Под сообщением уже собралось сотни комментариев, где пользователи поддерживают мужчину.

"Я из Горловки. Шла оттуда пешком 17 км в 2014. Сейчас в ВСУ, как и многие из моих земляков. В оккупации остались родные, которые ждут освобождения, донатят на ВСУ. А эта гадость сделала из нас клоунов".

"Это такое позорище. Это такой плевок в лицо всем тем, кто случайно выжил в том аду".

"Из Горловки переехала в Киев в июле 2014 года. Жизнь остановилась… Все что связано с родным городом для меня болезненно. Такой юмор, да и еще во время войны, когда оккупированных городов стало больше, к сожалению, кварталовцев ничего не научит, пока они сами это не переживут. Это какая-то болезнь. Они не понимают, что делают. Это надо лечить. Потому что логического объяснения такому чувству юмора нет".

"В прошлом году я работала в Молдове в одном проекте с девочкой из Горловки. Она пережила там все 8 лет оккупации, держалась до последнего, отец девушки воюет в ВСУ, там в городе осталась старенькая бабушка. Вся семья - за Украину, просто жили себе тихо, чтобы россияне не причинили вреда. Представляю их ощущения, когда они посмотрят этот "шедевр"".

"Я не знаю, чем, каким местом эти люди думают. Точнее, знаю, и это точно не голова. Отдельного упоминания в этом аду заслуживают актеры. Юрик не научил, сиськадовск не научил, Коломыя не научила Коломыя не научила. Что научит? Почему такой анахронизм с общественным мнением? С политической ситуацией?".

На это событие отреагировал депутат Мариупольского городского совета VIII созыва Александр Лашин, который записал соответствующее видеообращение к Владимиру Зеленскому и другим государственным структурам.

Мы знаем правду. Мы знаем, что Мариуполь – это Украина, и всегда им был. Мы знаем, что такие фильмы – это пропаганда, которая не имеет права на существование. Позор тем, кто снимает такое. Позор тем, кто выпускает это в прокат. Позор тем, кто пытается перекрутить историю. Украина – это правда. Украина – это память. Украина – это сила. И ни один лживый фильм этого не изменит,

– отметил Лашин.

Депутат Мариупольского городского совета VIII созыва записал видеообращение к Зеленскому: смотрите видео онлайн

Что еще известно о фильме "Раша гудбай"

Роли в фильме исполняют: Екатерина Варченко, Андрей Исаенко, Анна Буткевич, Алексей Нагрудный, Виталий Иванченко, Слава Красовская, Артем Мяус, Гриша Горобчук.

Режиссер – Алексей Кирющенко, который ранее снимал такие российские сериалы, как: "Моя прекрасная няня", "Между нами девочками", а также украинские – "Слуга народа", "Недотурканы".

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