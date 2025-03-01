За сюжетом, героїня – пропагандистка з міста Горлівка, яке окупували російські війська, мала евакуюватись до Москви, але помилково опинилась в Ужгороді. Такий поворот подій наштовхнув її на те, щоб навчити сина всім розказувати, що вони вибрались з Маріуполя і ховались від бомб на "Азовсталі", пише 24 Канал з посиланням на сторінку Олександра Бухтіяра.

Важливо Не хочу бачити його обличчя, – режисер "Термінатора" розкритикував Трампа і змінює громадянство

Чоловіка, який є співзасновником проєкту Мобільні лікарі та переселенцем із Маріуполя, обурило те, що героїня у фільмі згадує про місто Марії та "Азовсталь" у гумористичному контексті.

Не треба казати, що ми з Горлівки. О, краще скажемо, що ми з Маріуполя. Що ми жили на Азовсталі під бомбами,

– цитата з фільму.

В Олександра склалось враження, що автори проєкту нічогісінько не знають про те, що відбувалось на "Азовсталі".

"Ви хоча б були на Азовсталі? Ви знаєте, що там відбувалося? Ви знаєте, що відчували люди, які там були? Ви розумієте, що таке на цьому Азовсталі вийти заміж та стати вдовою за три дні? Ви знаєте скільки людей з окупованих територій йшли пішки під бомбами на підконтрольні території України? Ви взагалі розумієте, хто там був?

Ви взагалі розумієте скільки людей чекають визволення на Донбасі? Ви взагалі розумієте як знущаються з будь-яких проявів українського патріотизму там? ВИ ЗНАЙОМІ З ПАРТИЗАНСЬКИМИ РУХАМИ ТА ЖОВТИМИ СТРІЧКАМИ?", – емоційно написав Бухтіяр.

Під дописом уже назбиралось сотні коментарів, де користувачі підтримують чоловіка.

"Я з Горлівки. Йшла звідти пішки 17 км у 2014. Зараз в ЗСУ, як і багато з моїх земляків. В окупації залишилися рідні, які чекають на визволення, донатять на ЗСУ. А ця гидота зробила з нас клоунів".

"Це таке позорище. Це такий плювок у лице всім тим, хто випадково вижив у тому пеклі".

"З Горлівки переїхала до Києва в липні 2014 року. Життя зупинилось...Все що пов'язано з рідним містом для мене болісно. Такий гумор, та й ще під час війни, коли окупованих міст побільшало, на жаль, кварталівців нічого не навчить, поки вони самі це не переживуть. Це якась хвороба. Вони не розуміють, що роблять. Це треба лікувати. Бо логічного пояснення такому почуттю гумору не має".

"Минулого року я працювала в Молдові в одному проєкті з дівчинкою з Горлівки. Вона пережила там всі 8 років окупації, трималась до останнього, батько дівчини воює в ЗСУ, там у місті лишилась старенька бабуся. Уся сім'я - за Україну, просто жили собі тихо, щоб росіяни не заподіяли шкоди. Уявляю їх відчуття, коли вони подивляться цей "шедевр"".

"Я не знаю, чим, яким місцем ці люди думають. Точніше, знаю, і це точно не голова. Окремої згадки у цьому пекельці заслуговують актори. Юрік не навчив, сіськадовськ не навчив, Коломия не навчила. Що навчить? Чому такий анахронізм із суспільною думкою? З політичною ситуацією?".

На цю подію відреагував депутат Маріупольської міської ради VIII скликання Олександр Лашин, який записав відповідне відеозвернення до Володимира Зеленського та інших державних структур.

Ми знаємо правду. Ми знаємо, що Маріуполь – це Україна, і завжди ним був. Ми знаємо, що такі фільми – це пропаганда, яка не має права на існування. Ганьба тим, хто знімає таке. Ганьба тим, хто випускає це в прокат. Ганьба тим, хто намагається перекрутити історію. Україна – це правда. Україна – це пам'ять. Україна – це сила. І жоден брехливий фільм цього не змінить,

– зазначив Лашин.

Депутат Маріупольської міської ради VIII скликання записав відеозвернення до Зеленського: дивіться відео онлайн

Що ще відомо про фільм "Раша гудбай"

Ролі у фільмі виконують: Катерина Варченко, Андрій Ісаєнко, Анна Буткевич, Олексій Нагрудний, Віталій Іванченко, Слава Красовська, Артем Мяус, Гриша Горобчук.

Режисер – Олексій Кирющенко, який раніше знімав такі російські серіали, як: "Моя прекрасна няня", "Між нами дівчатами", а також українські – "Слуга народу", "Недотуркані".

Інші скандали з "Кварталом 95"