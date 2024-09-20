На це звернула увагу дружина полеглого воїна Наталія. Її чоловік загинув у 2023 році між Соледаром та Бахмутом. Без батька залишився син Остап.

До слова Стужук, Волошин й інші: у мережі розгорівся скандал навколо рейтингу найкращих блогерів України

У номері, де використали відео з Юрієм Назаренком, взяли участь Євген Кошовий, Олександр Пікалов, Володимир Мартинець, Юрій Ткач та Юрій Крапов.

Коли побачила ці танцюльки, моє серце обірвалося, нахлинуло почуття люті й нерозуміння того, як можна використовувати відео без дозволу, тим паче коли цих двох людей вже немає. Замазали обличчя. Які "молодці". Але чи є повага у "95 Кварталу" до зниклих і загиблих військовослужбовців. Чи, можливо, "95 Квартал" вважає, що я, Остап і сім'я Сашка теж будемо посміхатись, радіти й підтанцьовувати. Огидно, що з болю інших людей роблять шоу. Зовсім не той контекст,

– йдеться у дописі Наталії Назаренко.

Зауважимо, що "Квартал 95" вже видалив це відео з ютубу.

Що каже "Квартал 95" щодо скандалу

Видання "20 хвилин" взяло коментар у студії, аби розпитати про цю ситуацію. Так, пресслужба повідомила, що учасники "Кварталу 95" шанують пам'ять загиблих українських воїнів. Ба більше, вони не хотіли образити ні рідних захисників, ні інших військовослужбовців. А відео, де танцює Юрій Назаренко та ще один військовий, команда використала, щоб "підкреслити їхній героїзм та сміливість". Також у студії нагадали, що допомагають українському війську з 2014 року й зазначили, що написали рідним загиблого захисника.

Відповідно до статті 22 Закону України "Про авторське право та суміжні права", при створенні аудіовізуального твору з використанням відео, на якому танцюють військовослужбовці, ТОВ "Квартал 95" не потрібно було отримувати жодних дозволів у авторів відео або їхніх родичів,

– заявили у пресслужбі "Кварталу 95".

У команді студії "Квартал 95" зазначили, що військовослужбовці опублікували ролик в інтернеті. Тобто вони дали дозвіл, аби публіка його переглянула. У пресслужбі кажуть, що так захисники погодили й поширення відео.

Згодом видання "20 хвилин" повідомило, що "Квартал 95" дійсно попросив вибачення у дружини Юрія Назаренка Наталії. Студія пообіцяла змінити програму випуску та видалити цей номер.

Схоже, студія "Квартал 95" зовсім не вчиться на своїх помилках. Річ у тім, що команда вже не раз втрапляла у скандали під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Деякі їхні номери, зокрема й про військових, дуже суперечливі, інколи у голові не вкладається, як таке можна випустити у світ. Також присутні гендерні стереотипи та сексизм, хоча українські коміки вже давно показали, що гумор класний й без цього всього.