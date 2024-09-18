Разом зі скандальними блогерами люди можуть проголосувати за волонтера Сергія Стерненка, за командира 12 бригади спеціального призначення "Азов" Дениса "Редіса" Прокопенка, за українського гумориста та захисника Віктора Розового, за інфлюенсера і волонтера Ігоря Лаченкова.

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Попри це, рейтинг обурив багатьох українців. Річ у тім, що на голосування висунули ще таких людей:

блогера Олександра Волошина, який оскандалився і втік з України;

блогерку Анну Алхім, яка є в базі "Миротворець" та відома своїми скандальними заявами;

блогерку Анастасію Туркот (Умку), яка також є у "Миротворці". Вона потрапила туди після скандалу з блогерами. Він стався після того, як росіяни обстріляли лікарню "Охматдит".

скандальну блогерку Тетяну Коряк (Корячку).

Рейтинг від видання "Фокус" / Скриншот Show 24

Аліна Доротюк відреагувала на скандальний рейтинг

На рейтинг від видання "Фокус" відреагувала українська інтерв'юерка Аліна Доротюк. Вона обурилася, що поруч з військовими та волонтерами стоять люди, які зрадили Україну, втекли або оскандалилися.

Коли "котлети й мухи" змішались воєдино,

– написала Аліна Доротюк.

У своїй заяві видання "Фокус" зазначило, що зробило це опитування, адже хоче з'ясувати, як війна вплинула на блогосферу. Читачі могли пропонувати своїх кандидатів з 28 серпня по 12 вересня.

Головною зміною стало розширення вже наявних критеріїв, яким мають відповідати кандидати. Крім згадки у ЗМІ, популярності та кількості підписників з урахуванням тематики, ми вирішили додати ще два: підтримка України та Сил оборони, а також "зашкварність". Якщо останній показник досить високий, то блогер чи блогерка може не потрапити до рейтингу,

– йдеться у повідомленні видання "Фокус".

Хто ще є у списку на голосування

Стример Михайло Лебіга.

Інфлюєнсерка Даша Квіткова.

Телеведуча Леся Нікітюк.

Гуморист Андрій Лузан, який нещодавно пішов в армію.

Репер та військовослужбовець Олександр Ярмак.

Керівниця медичної служби "УЛЬФ" Аліна Михайлова.

Волонтер Сергій Притула.

Письменник та військовослужбовець Сергій Жадан.

Громадська діячка Марія Єфросиніна.

Схоже, видання "Фокус" вважає, що поруч з цими людьми у рейтингу можуть стояти скандальні особистості. Вони – українці, які грають на руку ворогові, а не наближають перемогу України. У списку є люди, які незаконно втекли за кордон, які досі не можуть визначитися з позицією, які зовсім не пропагують українське своїй аудиторії.

На жаль, український інформаційний простір досі кишить скандальними блогерами, які, до прикладу, зрадили Україну. Хтось ніяк не може відмовитися від їхнього контенту та просуває цих людей у маси. Водночас у нашій країні є багато дійсно достойних громадян, які кожного дня борються за майбутнє держави.