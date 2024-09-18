Фани навіть запідозрили, що Даміано вирішив покинути Måneskin. Річ у тім, що у своєму профілі в інстаграмі Давід зазначив дату – 27 вересня, а також виставив таємниче відео, яке підписав "everywhere", що перекладається як "всюди" або "скрізь". Деякі люди почали думати, що артист йде у сольну кар'єру, пише Show 24.

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На премії MTV VMA 2024 Даміано Давід з'явився в оригінальному костюмі коричневого кольору, який вкритий візерунками. Під нього одягнув білу сорочку та краватку у темно-синю, червону і світлу смужки. Образ співак доповнив брошкою, а на його пальцях видніються персні. Крім того, на Даміано знову можна побачити вуса та темний колір волосся. Довгий час він був блондином. Артист загалом часто змінює свій імідж.

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Чи розпочинає Даміано Давід сольну кар'єру

У розмові з журналістами Даміано Давід дійсно розповів, що 27 вересня вийде його сольний проєкт. Лідер гурту Måneskin зазначив, що довго працював над ним. Він заінтригував шанувальників, сказавши, що варто чекати чогось нового. Даміано також запитали, що буде з групою. Давід запевнив, що нічого не зміниться. Тож тепер фанам потрібно лише сподіватися, що чоловік справді не покине колектив.

Нагадаємо, що італійський рок-гурт Måneskin став відомий широкому загалу після перемоги на Євробаченні-2021. Тоді його учасники виступали з піснею Zitti e buoni. За результатами голосування, від журі Måneskin набрав 206 балів, а від глядачів – 318. Загальний результат – 524 бали.