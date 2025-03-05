Ініціатором антипремії став "Гендер у деталях". Про "непочесну нагороду" за "огидні жарти про домагання" вони сповістили на своїй сторінці у фейсбуці, передає 24 Канал.

До слова На ті ж самі граблі: у мережі розгорівся скандал щодо нового фільму "Кварталу 95"

Вітаємо з непочесною перемогою в антипремії "Сексист року-2024" студію "Квартал 95"! Просимо переможців звʼязатися з нами для отримання нагороди – соромомета, який, на думку наших підписниць і підписників, цьогоріч має бути саме у них,

– мовиться у дописі.

Студію оголосили "сексистами року" за номер про начальника Рівненського ТЦК, який потрапив у скандал. У мережі спливли відео, як він на роботі проводив час з жінками-колегами.

"Квартал 95" – "Сексисти року": дивіться відео

Гумористи виступали у формі Збройних Сил України. Їх звинуватили в образі й приниженні військовослужбовців та особливо жінок.

Як обирали переможця та хто був серед кандидатів

"Гендер у деталях" визначив 5 комікес і журналісток, кожна з яких відкрила благодійні банки (назвами для яких слугували фіналісти антипремії) для збору коштів на Жіночий Ветеранський Рух. Переможцем став той кандидат, чия банка набрала найбільше донатів. Таким чином на потреби парамедикинь вдалося зібрати 48,5 тисяч гривень.

До фіналу антипремії потрапили: