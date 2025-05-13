Поэтому, теперь участники Zwyntar угрожают "Кварталу 95" судебным иском. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу коллектива.

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Так, по словам музыкантов, 11 апреля 2025 года к ним обращалась музыкальный редактор "Квартала" и "Лиги смеха" относительно прав на использование песни. Получив отказ и информацию о том, что авторские права принадлежат группе, представительница студии "исчезла", однако впоследствии композиция все же была использована в выступлении – на сцене прозвучала мелодия из композиции "Мексиканец".

"Квартал 95" ссылается на право создания пародий, но Zwyntar не согласны с такой трактовкой, поскольку считают, что студия просто наложила собственный текст на их музыку.

"Произведение искусства", которое было создано студией 95-й квартал, по нашему мнению, никоим образом не подпадает под определение термина "пародия" в понимании закона, поскольку никоим образом не имеет в своем содержании комического и сатирического характера относительно событий в созданной нами песни "Мексиканец",

– объясняют музыканты.

Представители группы Zwyntar выразили возмущение ситуацией и заявили, что считают использование их музыки "ударом по репутации" и не желают ассоциироваться с "творчеством" или политическим контекстом Студии "Квартал 95".

Группа призывает представителей студии предоставить объяснения и решить спор в досудебном порядке, в противном случае угрожает судебным иском.