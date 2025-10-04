Скандальный P․Diddy сядет в тюрьму: на сколько лет осудили рэпера
- P․Diddy приговорили к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы, хотя прокуроры требовали 11 лет и 3 месяца.
- Рэпер должен выплатить штраф в размере 500 тысяч долларов. Часть срока Комбс уже отбыл под арестом с сентября 2024 года.
Скандального американского рэпера P․Diddy суд отправил за решетку. Продюсера приговорили к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы.
Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на AP.
Каким было судебное заседание, где P Diddy объявляли приговор?
Приговор P.Diddy огласил окружной судья Арун Сумбраманян. Прокуроры просили у суда не менее 135 месяцев лишения свободы для рэпера, то есть 11 лет и 3 месяца, однако судья счел этот срок "слишком большим".
Известно, что часть срока P.Diddy уже отбыл, находясь под арестом с сентября 2024 года. Кроме того, суд обязал рэпера выплатить штраф в размере 500 тысяч долларов.
В своем последнем слове Шон Комбс заявил, что его действия были "отвратительными, позорными" и "нездоровыми".
Я хочу поблагодарить вас за то, что наконец дали мне возможность высказаться. Одним из самых тяжелых испытаний для меня было молчание – невозможность сказать, как сильно я жалею о своих поступках,
– заявил P.Diddy.
Он также сказал, что теперь "ненавидит себя", поскольку уничтожил собственный бизнес, карьеру, репутацию и "самое главное – самоуважение".
До заседания Комбс написал судье Сумбраманяну письмо, где заявил, что он "переродился" после года заключения и теперь осознает, "насколько его испортили алкоголь и наркотики".
Судья в конце концов заявил, что тот тюремный срок, который дали P.Diddy, нужен для сдерживания, и что он не убежден, что если Комбса освободят, эти преступления не повторятся.
В то же время дети рэпера обратились в суд с просьбой о снисхождении, отмечая, что за год в тюрьме их отец изменился. Сам Комбс расплакался, слушая их слова.
Что известно о деле P.Diddy и скандалах вокруг рэпера?
В сентябре 2024 года полиция Нью-Йорка задержала Шона Комбса. Ему инкриминировали рэкет, торговлю людьми, принуждение к проституции, а также сексуальное и физическое насилие.
Судебный процесс начался в мае 2025 года и длился семь недель. Прокуратура вызвала более 30 свидетелей, среди которых была певица Кэсси Вентура, бывшая девушка Комбса, и рэпер Кид Кади. Всего почти 40 человек заявили о насилии и издевательствах со стороны продюсера, среди вероятных жертв – и несколько несовершеннолетних, включая 16-летнего парня.
2 июля 2025 года присяжные признали Шона Комбса виновным в перевозке мужчин для занятия проституцией. В то же время его оправдали по самым тяжким статьям – рэкет и торговля людьми, которые могли обернуться для него пожизненным заключением.