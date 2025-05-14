Кэсси Вентура шокировала публику некоторыми признаниями об отношениях с Шоном Комбсом, которого знают как P. Diddy. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на CNN.

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Кэсси Вентура рассказала, что их отношения начались платонически. Ей было 19 лет, когда она подписала контракт с Bad Boy Records в 2006 году. Через два года, на праздновании дня рождения девушки, Шон Комбс ее впервые поцеловал. По словам Кэсседи, на то время ее карьера и большая часть жизни были полностью в руках рэпера.

По словам артистки, некоторые из их ссор приводили к физическому насилию. Она утверждает, что у Шона Комбса были постоянные перепады настроения. Если девушка не отвечала на звонки, он мог посылать работников на ее поиск.

Он бил меня по голове, сбивал с ног, тянул, толкал, топтал по голове, если я лежала,

– рассказала Кэсси Вентура.

P. Diddy мог заставлять девушку заниматься сексом с другими мужчинами и снимать процесс на видео. Она призналась, что чувствовала себя униженной.

Детали белых вечеринок

Кэсси рассказала, что начала участвовать в "белых вечеринках", когда ей было 22 года. Она согласилась, потому что "хотела сделать его счастливым".

По словам девушки, она могла не спать днями – только Комбс решал, когда завершится вечеринка. Детское масло действительно использовалось на этих "белых вечеринках" во время интима. Чтобы отстраниться от пережитого, Вентура принимала наркотические вещества.

Кроме того, рэпер был требователен к ее внешности. Он имел конкретные замечания относительно ее одежды и даже маникюра и мог наказывать, если что-то его не удовлетворяло.

Адвокаты Шона Комбса в ответ утверждают, что половые акты были добровольными и не могут приравниваться к торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.

Напомним, Шон Комбс находится под арестом с сентября 2024 года. В мае 2025 года началось рассмотрение дела.