Кессі Вентура шокувала публіку деякими зізнаннями про стосунки з Шоном Комбсом, якого знають як P. Diddy. Про це пише Show 24 з посиланням на CNN.

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Кессі Вентура розповіла, що їхні стосунки розпочалися платонічно. Їй було 19 років, коли вона підписала контракт з Bad Boy Records у 2006 році. Через два роки, на святкуванні дня народження дівчини, Шон Комбс її вперше поцілував. За словами Кесседі, на той час її кар'єра й велика частина життя були повністю в руках репера.

За словами артистки, деякі з їхніх сварок призводили до фізичного насильства. Вона стверджує, що в Шона Комбса були постійні перепади настрою. Якщо дівчина не відповідала на дзвінки, він міг посилати працівників на її пошук.

Він бив мене по голові, збивав із ніг, тягнув, штовхав, топтав по голові, якщо я лежала,

– розповіла Кессі Вентура.

P. Diddy міг змушувати дівчину займатися сексом з іншими чоловіками та знімати процес на відео. Вона зізналась, що почувалась приниженою.

Деталі білих вечірок

Кессі розповіла, що почала брати участь у "білих вечірках", коли їй було 22 роки. Вона погодилась, бо "хотіла зробити його щасливим".

За словами дівчини, вона могла не спати днями – лише Комбс вирішував, коли завершиться вечірка. Дитяче масло справді використовувалось на цих "білих вечірках" під час інтиму. Щоб відмежуватись від пережитого, Вентура приймала наркотичні речовини.

Окрім того, репер був вимогливий щодо її зовнішності. Він мав конкретні зауваження щодо її одягу й навіть манікюру й міг карати, якщо щось його не задовольняло.

Адвокати Шона Комбса у відповідь стверджують, що статеві акти були добровільними і не можуть прирівнюватись до торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації.

Нагадаємо, Шон Комбс перебуває під арештом з вересня 2024 року. У травні 2025 розпочався розгляд справи.