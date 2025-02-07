Американський репер намагається використати свою дружбу з Дональдом Трампом, щоб вплинути на судове рішення стосовно P. Diddy. Про це пише 24 Канал з посиланням на Deadline.

До слова Одіозного репера P Diddy доправили до лікарні з в'язниці просто посеред ночі

Каньє Вест у своїх соцмережах закликав Трампа помилувати його колегу Шона Комбса перед судом, який призначений на 5 травня.

"Free Puff", – написав репер.

Крім того, Каньє Вест звинуватив інших знаменитостей у тому, що вони мовчать щодо P. Diddy. Він також випустив у продаж футболки з підписом "Шон Комбс", які коштують 20 доларів.

Ви сидите і насміхаєтеся в інтернеті, а ця людина віддала нам своє життя. Це мій кумир, це мій герой,

– додав Каньє Вест.

Репер пригадав, як намагалися "скасувати" Кріса Брауна, який у 2009 році побив Ріанну й був заарештований. Тоді артиста засудили до 5 років умовно. Каньє закликав темношкірих об'єднатися.

Всі ці заяви пролунали після того, як Дональд Трамп помилував майже 1500 підсудних.

Коротко про справу P. Diddy

16 вересня P. Diddy заарештувала поліція Нью-Йорка. Його звинувачують у рекеті, торгівлею людьми й залученні до проституції. Шону Комбсу неодноразово відмовляли у звільнені під заставу. Судове засідання відбудеться травня. Якщо P. Diddy визнають винним, йому загрожує довічне ув'язнення.

Триразового володаря Греммі судитимуть за десятками справ про сексуальне насильство у федеральному суді. Є близько 40 людей, які стверджують, що Шон Комбс знущався з них та вчинив сексуальне насильство. Серед ймовірних жертв є кілька неповнолітніх.