Зараз репер перебуває у Центрі ув'язнення в Брукліні, очікуючи на суд. У четвер ввечері, 30 січня, його терміново привезли до лікарні. Про це пише 24 Канал з посиланням на The Daily Mail.
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Репер поскаржився на проблеми з коліном. Тому Шону Комбсу зробили МРТ у бруклінській лікарні. Щоб уникнути розголосу й чуток, його відвезли до лікарні вночі.
Джерела уточнили, що P. Diddy просто почала турбувати стара травма. Відомо, що кілька років тому він переніс операцію на коліні.
Репер не залишався у лікарні – після аналізів його повернули до в'язниці.
Коротко про скандал з P. Diddy
- Минулого року репера заарештували та висунули йому звинувачення у торгівлі людьми, рекеті та проституції. P. Diddy неодноразово відмовляли у звільненні під заставу.
- Шон Комбс рішуче заперечує у відповідь на всі заяви. Він так і не визнав себе винним. Водночас у його адресу щоразу з'являються нові звинувачення.
- Репер повинен постати перед судом 5 травня.