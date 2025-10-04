Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на AP.

Каким было судебное заседание, где P Diddy объявляли приговор?

Приговор P.Diddy огласил окружной судья Арун Сумбраманян. Прокуроры просили у суда не менее 135 месяцев лишения свободы для рэпера, то есть 11 лет и 3 месяца, однако судья счел этот срок "слишком большим".

Известно, что часть срока P.Diddy уже отбыл, находясь под арестом с сентября 2024 года. Кроме того, суд обязал рэпера выплатить штраф в размере 500 тысяч долларов.

В своем последнем слове Шон Комбс заявил, что его действия были "отвратительными, позорными" и "нездоровыми".

Я хочу поблагодарить вас за то, что наконец дали мне возможность высказаться. Одним из самых тяжелых испытаний для меня было молчание – невозможность сказать, как сильно я жалею о своих поступках,

– заявил P.Diddy.

Он также сказал, что теперь "ненавидит себя", поскольку уничтожил собственный бизнес, карьеру, репутацию и "самое главное – самоуважение".

До заседания Комбс написал судье Сумбраманяну письмо, где заявил, что он "переродился" после года заключения и теперь осознает, "насколько его испортили алкоголь и наркотики".

Судья в конце концов заявил, что тот тюремный срок, который дали P.Diddy, нужен для сдерживания, и что он не убежден, что если Комбса освободят, эти преступления не повторятся.

В то же время дети рэпера обратились в суд с просьбой о снисхождении, отмечая, что за год в тюрьме их отец изменился. Сам Комбс расплакался, слушая их слова.

Что известно о деле P.Diddy и скандалах вокруг рэпера?