Яким було судове засідання, де P Diddy оголошували вирок?
Вирок P.Diddy оголосив окружний суддя Арун Сумбраманян. Прокурори просили в суду щонайменше 135 місяців позбавлення волі для репера, тобто 11 років і 3 місяці, однак суддя вважав цей термін "надто великим".
Відомо, що частину терміну P.Diddy вже відбув, перебуваючи під арештом із вересня 2024 року. Крім того, суд зобов'язав репера виплатити штраф у розмірі 500 тисяч доларів.
У своєму останньому слові Шон Комбс заявив, що його дії були "огидними, ганебними" та "нездоровими".
Я хочу подякувати вам за те, що нарешті дали мені можливість висловитись. Одним із найважчих випробувань для мене було мовчання – неможливість сказати, як сильно я шкодую про свої вчинки,
– заявив P.Diddy.
Він також сказав, що тепер "ненавидить себе", оскільки знищив власний бізнес, кар'єру, репутацію та "найголовніше – самоповагу".
До засідання Комбс написав судді Сумбраманяну листа, де заявив, що він "переродився" після року ув'язнення і тепер усвідомлює, "наскільки його зіпсували алкоголь та наркотики".
Суддя зрештою заявив, що той тюремний термін, який дали P.Diddy, потрібен для стримування, і що він не переконаний, що якщо Комбса звільнять, ці злочини не повторяться.
Водночас діти репера звернулися до суду з проханням про поблажливість, наголошуючи, що за рік у в'язниці їхній батько змінився. Сам Комбс розплакався, слухаючи їхні слова.
Що відомо про справу P.Diddy та скандали навколо репера?
У вересні 2024 року поліція Нью-Йорка затримала Шона Комбса. Йому інкримінували рекет, торгівлю людьми, примушування до проституції, а також сексуальне й фізичне насильство.
Судовий процес розпочався у травні 2025 року та тривав сім тижнів. Прокуратура викликала понад 30 свідків, серед яких була співачка Кессі Вентура, колишня дівчина Комбса, та репер Кід Каді. Загалом майже 40 людей заявили про насильство та знущання з боку продюсера, серед ймовірних жертв – і кілька неповнолітніх, включно з 16-річним хлопцем.
2 липня 2025 року присяжні визнали Шона Комбса винним у перевезенні чоловіків для заняття проституцією. Водночас його виправдали за найтяжчими статтями – рекет і торгівля людьми, які могли обернутися для нього довічним ув'язненням.