Про це повідомляє Show 24 з посиланням на AP.

До теми Від насильства у стосунках до "білих вечірок": ексдівчина P Diddy шокувала свідченнями у суді

Яким було судове засідання, де P Diddy оголошували вирок?

Вирок P.Diddy оголосив окружний суддя Арун Сумбраманян. Прокурори просили в суду щонайменше 135 місяців позбавлення волі для репера, тобто 11 років і 3 місяці, однак суддя вважав цей термін "надто великим".

Відомо, що частину терміну P.Diddy вже відбув, перебуваючи під арештом із вересня 2024 року. Крім того, суд зобов'язав репера виплатити штраф у розмірі 500 тисяч доларів.

У своєму останньому слові Шон Комбс заявив, що його дії були "огидними, ганебними" та "нездоровими".

Я хочу подякувати вам за те, що нарешті дали мені можливість висловитись. Одним із найважчих випробувань для мене було мовчання – неможливість сказати, як сильно я шкодую про свої вчинки,

– заявив P.Diddy.

Він також сказав, що тепер "ненавидить себе", оскільки знищив власний бізнес, кар'єру, репутацію та "найголовніше – самоповагу".

До засідання Комбс написав судді Сумбраманяну листа, де заявив, що він "переродився" після року ув'язнення і тепер усвідомлює, "наскільки його зіпсували алкоголь та наркотики".

Суддя зрештою заявив, що той тюремний термін, який дали P.Diddy, потрібен для стримування, і що він не переконаний, що якщо Комбса звільнять, ці злочини не повторяться.

Водночас діти репера звернулися до суду з проханням про поблажливість, наголошуючи, що за рік у в'язниці їхній батько змінився. Сам Комбс розплакався, слухаючи їхні слова.

Що відомо про справу P.Diddy та скандали навколо репера?