Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Mail. Чарлуччі Фінні стверджує, що P. Diddy "прокинувся з ножем біля горла".

Я не знаю, чи він відбився від нього, чи прийшли охоронці, я просто не знаю, що це сталося,

– сказав найкращий друг репера.

Чарлуччі Фінні знає P. Diddy вже понад 30 років. Чоловік вважає, що це було попередженням, а не справжньою спробою вбивства.

Якби цей хлопець хотів заподіяти йому шкоду, Шон би постраждав. Знадобилася б лише секунда, щоб перерізати йому горло зброєю та вбити його. Це, мабуть, був спосіб сказати: "Наступного разу тобі так не пощастить". Все це залякування. Але з Шоном це не спрацює. Шон з Гарлему,

– припустив Чарлуччі Фінні.

Для довідки! Гарлем – це район у Нью-Йорку, де народився P. Diddy, пише Biography.

Як пише видання, під час федерального судового розгляду справи адвокати P. Diddy кілька разів порушували питання про погрози реперу. Вони хочуть, щоб музичний магнат відбув решту терміну в безпечнішій і комфортнішій в'язниці FCI Fort Dix, що у містечку Гановер, штат Нью-Джерсі.

Що відомо про справу P. Diddy?