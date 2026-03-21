Ольга Мартыновская приобрела квартиру в Киеве и показала, как выглядит дом

Судья кулинарного проекта "МастерШеф" поделилась важными новостями. Она осуществила свою мечту – приобрела собственное жилье в Киеве.

Первым кулинарным роликом, снятым в квартире, Ольга Мартыновская поделилась на своей странице в инстаграме. Кулинарный эксперт показала, как сейчас выглядит ее жилье.

К слову Кристина Соловий приобрела квартиру в Киеве

Ольга Мартыновская рассказала, что за всю жизнь переезжала 23 раза. Она всегда проживала в арендованных домах – в разных районах, городах и даже странах.

У меня никогда не было собственного жилья. Конечно, я мечтала, что буду иметь большую семью, мужа, с которым мы вместе возведем стены общего дома. Мужа я пока не дождалась, а свое гнездо хочется. Несмотря на кучу страхов я таки решилась – и смогла,

– поделилась кулинарка.

Мартыновская поделилась, что почувствовала особое желание создавать и строить в этот непростой период, когда россияне только разрушают все вокруг.

Квартира сейчас находится на стадии ремонта. Поэтому Оля Мартыновская пообещала подписчикам немало контента о выборе плитки и штукатурки. А чтобы "освятить" дом, она приготовила там свое первое печенье.

Не знаю, бывают ли "легкие" ремонты, но попробую получить удовольствие от процесса,

– добавила Мартыновская.

Ольга Мартыновская приобрела квартиру: видео

Отметим, весной 2025 года в интервью Славе Демину Ольга Мартыновская признавалась, что собственное жилье в Киеве – это ее большая мечта. Однако в то время она уже сделала первый шаг к цели – внесла задаток. Кулинарка призналась, что ей захотелось иметь свое место.

Чем известна Ольга Мартыновская?