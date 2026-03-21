Ольга Мартыновская приобрела квартиру в Киеве и показала, как выглядит дом
Судья кулинарного проекта "МастерШеф" поделилась важными новостями. Она осуществила свою мечту – приобрела собственное жилье в Киеве.
Первым кулинарным роликом, снятым в квартире, Ольга Мартыновская поделилась на своей странице в инстаграме. Кулинарный эксперт показала, как сейчас выглядит ее жилье.
Ольга Мартыновская рассказала, что за всю жизнь переезжала 23 раза. Она всегда проживала в арендованных домах – в разных районах, городах и даже странах.
У меня никогда не было собственного жилья. Конечно, я мечтала, что буду иметь большую семью, мужа, с которым мы вместе возведем стены общего дома. Мужа я пока не дождалась, а свое гнездо хочется. Несмотря на кучу страхов я таки решилась – и смогла,
– поделилась кулинарка.
Мартыновская поделилась, что почувствовала особое желание создавать и строить в этот непростой период, когда россияне только разрушают все вокруг.
Квартира сейчас находится на стадии ремонта. Поэтому Оля Мартыновская пообещала подписчикам немало контента о выборе плитки и штукатурки. А чтобы "освятить" дом, она приготовила там свое первое печенье.
Не знаю, бывают ли "легкие" ремонты, но попробую получить удовольствие от процесса,
– добавила Мартыновская.
Отметим, весной 2025 года в интервью Славе Демину Ольга Мартыновская признавалась, что собственное жилье в Киеве – это ее большая мечта. Однако в то время она уже сделала первый шаг к цели – внесла задаток. Кулинарка призналась, что ей захотелось иметь свое место.
Чем известна Ольга Мартыновская?
- Ольга Мартыновская – известная украинская шеф-повар и ресторатор. Она стала победительницей 3 сезона шоу "МастерШеф", после чего училась в престижной кулинарной школе Le Cordon Bleu в Париже и работала во французских ресторанах.
- Сейчас Мартыновская является судьей "МастерШеф" и активно развивает гастрономическую культуру в Украине: ведет мастер-классы, делится рецептами, является основательницей кулинарной академии.
- Сейчас Ольга Мартыновская разведена, воспитывает дочь Веру от первого мужа, Ивана Кобца. Пара разошлась после 5 лет в отношениях. Летом 2025 года Мартыновскую видели на публике с вероятным бойфрендом. Журналисты предполагают, что это основатель ресторанов в Киеве Руслан Шибаев.