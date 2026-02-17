Кристина Соловий в интервью "Наедине с Гламуром" рассказала о важной покупке. Она поделилась, что постоянно живет в Киеве с 2016 года, поэтому это решение было для нее логичным.

К слову Кристина Соловий не будет выступать на концерте памяти Степана Гиги: певица назвала причину

Могу сказать, что я киевлянка, потому что приобрела квартиру недавно,

– призналась певица.

Кристина Соловий отметила, что не хочет вдаваться в детали, ведь это касается ее личной жизни. Однако она поделилась, что квартира стала ее идеальным пространством для творчества.

"Я сейчас работаю над альбомом, в котором очень много свободы. Такой Кристины Соловий вы еще не видели. Это было важно, и, наверное поэтому я ее так долго ждала и искала. У меня там происходит много встреч с друзьями, с известными героями моего альбома. Я счастлива", – добавила артистка.

Отметим, недавно квартиру приобрели Виктор Павлик и Екатерина Репяхова, о чем рассказали на своей странице в инстаграме. Однако это помещение будет не им, а сыну Михаилу. Когда жилье обустроят, пара будет сдавать его в аренду.

