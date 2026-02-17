Христина Соловій в інтерв'ю "Наодинці з Гламуром" розповіла про важливу покупку. Вона поділилась, що постійно живе в Києві з 2016 року, тому це рішення було для неї логічним.

До слова Христина Соловій не виступатиме на концерті пам'яті Степана Гіги: співачка назвала причину

Можу сказати, що я киянка, бо придбала квартиру нещодавно,

– зізналась співачка.

Христина Соловій зазначила, що не хоче вдаватися у деталі, адже це стосується її особистого життя. Однак вона поділилась, що квартира стала її ідеальним простором для творчості.

"Я зараз працюю над альбомом, в якому дуже багато свободи. Такої Христини Соловій ви ще не бачили. Це було важливо, і, напевно тому я її так довго чекала і шукала. У мене там відбувається багато зустрічей з друзями, з відомими героями мого альбому. Я щаслива", – додала артистка.

Зазначимо, нещодавно квартиру придбали Віктор Павлік та Катерина Репяхова, про що розповіли на своїй сторінці в інстаграмі. Однак це помешкання буде не їм, а синові Михайлу. Коли житло облаштують, пара здаватиме його в оренду.

