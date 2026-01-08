Єлизавета Глінська розповіла, що спершу сумнівалась, чи погоджуватися на зйомки. Адже не облаштовувала будинок так, як би їх хотілося. Про це пише 24 Канал з посиланням на програму "По хатах" від "Радіо Люкс".

Насправді це не наш будинок, ми його орендуємо. У мене є невеличка квартира в Києві, там дійсно все моє і про мене. Але родина збільшилась і нам потрібно було переїхати. Я себе не відчуваю все-таки тут, бо немає часу й сенсу, щоб облаштовувати. Але він великий і комфортний,

– поділилась кондитерка.



Єлизавета Глінська про дім / Скриншот з відео

Оренда двоповерхового будинку з підвалом площею близько 170 квадратних метрів за Києвом коштує до 1 тисячі доларів за місяць. За домом допомагає доглядати прибиральниця, яка навідується раз у 2 – 3 тижні.

Головний плюс будинку – це підвал, який Ліза з чоловіком переобладнали в укриття. Окрім затишного куточка для сім'ї також там є інвертор на випадок виключення світла та запаси води.



Будинок Єлизавети Глінської / Скриншот з відео



Будинок Єлизавети Глінської / Скриншот з відео

На першому поверсі будинку – велика вітальня, де є диван і телевізор, а також місце для відпочинку дітей – великий килимок і манеж з різними іграшками.



Будинок Єлизавети Глінської / Скриншот з відео



Будинок Єлизавети Глінської / Скриншот з відео

"З появою малюків з'явилось нове життя. Хоч це і складно, але в моменти, коли я сама і є хвилинка поглянути на все збоку: це найбільша радість і щастя, яка може бути для жінки. Я радію, що зробила цей вибір", – поділилась зірка "МастерШеф".

Велика кухня оформлена у білому кольорі.



Будинок Єлизавети Глінської / Скриншот з відео

На другому поверсі є кімната няні, дитяча кімната, спальня, а в коридорі – імпровізована масажна кімната.



Будинок Єлизавети Глінської / Скриншот з відео

На подвір'ї Лізи Глінської – невеликий город. Там вона вирощує помідори, полуниці, огірок, лохину, малину та зелень.



Будинок Єлизавети Глінської / Скриншот з відео

Коли Ліза Глінська стала мамою?

Переможниця та суддя "МастерШеф" стала мамою 4 листопада: у Лізи та її чоловіка Максима народилися двійнята. Пара назвала доньок Софією та Поліною.

Про вагітність і материнство Ліза Глінська розповіла лише через 2 місяці після пологів. Як виявилось, це був дуже непростий період. У жінки кілька разів була кровотеча.

Через пів року після народження Ліза Глінська охрестила донечок і показала фото на своїй сторінці.