Як користувачі відреагували на появу волонтера на платформі, читайте у матеріалі.

Перший допис Сергія Притули у Threads зібрав понад 6 тисяч вподобайок та сотні коментарів. Волонтер запитав у підписників, чи "дуже токсично" у цій соціальній мережі, й отримав чимало кумедних відповідей.

Олег Гороховський : "Це треба у Maslotom запитати. Тут досить затишно, якщо нічого не постити".

: "Це треба у Maslotom запитати. Тут досить затишно, якщо нічого не постити". Бренд "Галичина" : "Якщо в когось припікає, ми завжди готові прийти на допомогу зі сметаною або молоком".

: "Якщо в когось припікає, ми завжди готові прийти на допомогу зі сметаною або молоком". Ігор Лаченков : "Зовсім трошки".

: "Зовсім трошки". Новий канал : "У фейсбуках гірше, ми перевірили".

: "У фейсбуках гірше, ми перевірили". "Вітаємо в родині. Не токсично, більш душно. Але вікна відкрити можна".

Сергій Притула з'явився у Threads / Скриншоти з соцмережі

Учора волонтер поділився, що відчуває, що залишиться у Threads надовго. Притула звернувся до підписників, аби ті порадили йому, які дописи "залітатимуть". Чоловік припустив, що поширювати збори у цій соцмережі не варто. У коментарях під дописом люди поділились з ним декількома порадами щодо введення Threads:

"Пане Сергію, напишіть, що Льоша Гончаренко – "півень". Це завжди заходить".

"Люди підтримують військових та волонтерів. Усі ставляться одне до одного нормально та не відмовляються підтримати чужий збір".

"Подивіться, як поводиться Гриша Решетник, і не повторюйте його помилок".

"Одночасно підпишіться на Алхім і Мандзюк – охоплення гарантовані".

"Пане Сергію, пишіть хороше про Харків. Вам не важко – нам приємно. Актив злітатиме".

Сергій Притула зареєструвався у Threads / Скриншоти з соцмережі

Що таке Threads і хто з відомих людей активно ним користується?