Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Threads Притулы. Как пользователи отреагировали на появление волонтера на платформе, читайте в материале.

Первое сообщение Сергея Притулы в Threads собрало более 6 тысяч лайков и сотни комментариев. Волонтер спросил у подписчиков, "очень ли токсично" в этой социальной сети, и получил немало забавных ответов.

Олег Гороховский : "Это надо у Maslotom спросить. Здесь достаточно уютно, если ничего не постить".

: "Это надо у Maslotom спросить. Здесь достаточно уютно, если ничего не постить". Бренд "Галичина" : "Если у кого-то припекает, мы всегда готовы прийти на помощь со сметаной или молоком".

: "Если у кого-то припекает, мы всегда готовы прийти на помощь со сметаной или молоком". Игорь Лаченков : "Совсем немножко".

: "Совсем немножко". Новый канал : "В фейсбуках хуже, мы проверили".

: "В фейсбуках хуже, мы проверили". "Поздравляем в семье. Не токсично, более душно. Но окна открыть можно".

Сергей Притула появился в Threads / Скриншоты из соцсети

Вчера волонтер поделился, что чувствует, что останется в Threads надолго. Притула обратился к подписчикам, чтобы те посоветовали ему, какие сообщения будут "залетать". Мужчина предположил, что распространять сборы в этой соцсети не стоит. В комментариях под заметкой люди поделились с ним несколькими советами по введению Threads:

"Господин Сергей, напишите, что Леша Гончаренко – "петух". Это всегда заходит".

"Люди поддерживают военных и волонтеров. Все относятся друг к другу нормально и не отказываются поддержать чужой сбор".

"Посмотрите, как ведет себя Гриша Решетник, и не повторяйте его ошибок".

"Одновременно подпишитесь на Алхим и Мандзюк – охват гарантирован".

"Господин Сергей, пишите хорошее о Харькове. Вам не трудно – нам приятно. Актив будет взлетать".

Сергей Притула зарегистрировался в Threads / Скриншоты из соцсети

