Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Threads Притулы. Как пользователи отреагировали на появление волонтера на платформе, читайте в материале.
Первое сообщение Сергея Притулы в Threads собрало более 6 тысяч лайков и сотни комментариев. Волонтер спросил у подписчиков, "очень ли токсично" в этой социальной сети, и получил немало забавных ответов.
- Олег Гороховский: "Это надо у Maslotom спросить. Здесь достаточно уютно, если ничего не постить".
- Бренд "Галичина": "Если у кого-то припекает, мы всегда готовы прийти на помощь со сметаной или молоком".
- Игорь Лаченков: "Совсем немножко".
- Новый канал: "В фейсбуках хуже, мы проверили".
- "Поздравляем в семье. Не токсично, более душно. Но окна открыть можно".
Сергей Притула появился в Threads / Скриншоты из соцсети
Вчера волонтер поделился, что чувствует, что останется в Threads надолго. Притула обратился к подписчикам, чтобы те посоветовали ему, какие сообщения будут "залетать". Мужчина предположил, что распространять сборы в этой соцсети не стоит. В комментариях под заметкой люди поделились с ним несколькими советами по введению Threads:
- "Господин Сергей, напишите, что Леша Гончаренко – "петух". Это всегда заходит".
- "Люди поддерживают военных и волонтеров. Все относятся друг к другу нормально и не отказываются поддержать чужой сбор".
- "Посмотрите, как ведет себя Гриша Решетник, и не повторяйте его ошибок".
- "Одновременно подпишитесь на Алхим и Мандзюк – охват гарантирован".
- "Господин Сергей, пишите хорошее о Харькове. Вам не трудно – нам приятно. Актив будет взлетать".
Сергей Притула зарегистрировался в Threads / Скриншоты из соцсети
Что такое Threads и кто из известных людей активно им пользуется?
Threads – это социальная сеть, которая принадлежит компании Марка Цукерберга Meta Platforms. Чтобы зарегистрироваться в ней, нужно иметь учетную запись в инстаграме.
Threads – прямой конкурент X (бывший твиттер), ведь там можно публиковать тексты и изображения, комментировать и лайкать сообщения других пользователей и тому подобное.
Среди известных людей, которые являются активными пользователями Threads: блогеры Елена Мандзюк и Таня Парфильева, совладелец monobank Олег Гороховский, стендап-комик Антон Тимошенко, юрист Евгений Пронин, телеведущий Григорий Решетник и многие другие. Также там зарегистрированы украинские бизнесы.