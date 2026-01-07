Дарья Мельниченко рассказала 24 Каналу, что после инцидента с ней контактировали очень много людей, среди них волонтеры, военные. К тому же ее отец сейчас защищает нашу страну на фронте.
К теме Хотел меня ударить, – украинка шокировала деталями скандала с итальянцем, который поддерживает Путина
Подарок от Притулы и поздравления на границе
Девушка отмечает, что очень ценит момент, когда украинцы объединились, стали дружественными. Хотя поводом для этого стала неприятная ситуация по дороге в Украину. Гражданин Италии по имени Рокко заявил, что поддерживает Владимира Путина и раскритиковал политику Владимира Зеленского.
Дарья решила обратиться к пограничникам, которые после проверки, приняли решение не пускать итальянца в Украину. К тому же ему запретили въезд на 3 года.
Все началось с того, что я выставила видео на котором сказала фразу: "Я лягу, но в Украину оно не заедет". Это выражение стало мемом, его распространяли. На границе меня встретил журналист и подарил эту футболку,
– вспомнила девушка.
Далее журналист позвонил известному волонтеру Сергею Притуле, который решил лично поблагодарить девушку. Он назвал эту историю феноменальной и отметил, что девушка является сознательной и неравнодушной украинкой. От себя он также передал подарок – бутылку вина.
Самое крутое, что может быть, – это когда человеку не безразлично. Я вам хочу искренне за это поблагодарить. Ваша инициатива откликнулась в сердцах других людей. Вы сделали огромное дело,
– сказал Сергей Притула.
В конце Дарья призвала всех украинцев быть объединенными и не бояться отстаивать свое мнение. Особенно, если вы уверены в своей правоте.
Обстоятельства скандала с итальянцем
- Девушка отметила, что гражданин Италии начал говорить с ней по дороге из Милана в Украину. Он сказал, что Владимир Путин является лучшим президентом, чем Владимир Зеленский. Кроме этого говорил оскорбительные вещи об украинцах.
- Пограничники нашли подтверждение словам девушки. В соцсетях итальянца множество провокационных видео о войне, России и Украине. Поэтому иностранцу запретили въезд в Украину. Его избранница-украинка решила вернуться вместе с ним.
- Компания-перевозчик заявила, что ей неизвестна дальнейшая судьба Рокко. Их автобусом он точно не поехал. Там выразили поддержку девушке и отметили, что мужчина может возвращаться в Италию пешком. В свой автобус его точно не возьмут.