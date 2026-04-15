K-pop звезда покорила сеть танцем под украинскую песню – видео собрало миллионы просмотров
- Южнокорейская певица Со Суджин выложила видео в тикток, где танцует под песню украинской артистки Кажанны – Boy, которое за два дня собрало более 2 миллионов просмотров.
- Кажанна отреагировала на видео в инстаграме, написав, что ей очень приятно.
Известная южнокорейская певица Со Суджин приятно удивила украинских фанов.
В соцсетях она выложила видео, где танцует под песню украинской артистки Кажанны – Boy. Ролик быстро стал популярным в сети, передает 24 Канал.
Так, видео Суджин в тиктоке за два дня набрало более 2 миллионов просмотров и сотни тысяч лайков.
Значительную часть реакций оставили украинские поклонники артистки – многие писали, что не сразу поверил, что это настоящее видео, а другие просто засыпали певицу комплиментами.
Видео Суджин под украинский трек Boy стало вирусным в сети / Скриншоты с тиктока
Суджин также поделилась этим роликом в инстаграме, где на него отреагировала и сама Кажанна, написав, что ей очень приятно.
Для справки! Со Суджин – певица и танцовщица из Южной Кореи, которая была участницей (G)I-DLE в 2018-2021 годах. В 2023 году она начала сольную карьеру, представив мини-альбом Agassy.
Что известно о треке Boy?
- В этой песне Кажанна поет о внутренней свободе и легкости, о женской ауре, которая захватывает и ведет за собой, об умении радоваться незначительным деталям и говорить "нет" тому, что тебе не подходит.
- Клип на Boy, который вышел в декабре 2025 года, менее чем за полгода собрал более 4 миллионов просмотров.
- Кстати, трек уже получил награду на YUNA 2026 в номинации "Лучший хип-хоп хит".