15 апреля, 13:19
K-pop звезда покорила сеть танцем под украинскую песню – видео собрало миллионы просмотров

София Хомишин
Основні тези
  • Южнокорейская певица Со Суджин выложила видео в тикток, где танцует под песню украинской артистки Кажанны – Boy, которое за два дня собрало более 2 миллионов просмотров.
  • Кажанна отреагировала на видео в инстаграме, написав, что ей очень приятно.

Известная южнокорейская певица Со Суджин приятно удивила украинских фанов.

В соцсетях она выложила видео, где танцует под песню украинской артистки Кажанны – Boy. Ролик быстро стал популярным в сети, передает 24 Канал.

Интересно Джастин Бибер спел "Червону руту": действительно ли это так

Так, видео Суджин в тиктоке за два дня набрало более 2 миллионов просмотров и сотни тысяч лайков.

Значительную часть реакций оставили украинские поклонники артистки – многие писали, что не сразу поверил, что это настоящее видео, а другие просто засыпали певицу комплиментами.

Видео Суджин под украинский трек Boy стало вирусным в сети / Скриншоты с тиктока

 

Суджин также поделилась этим роликом в инстаграме, где на него отреагировала и сама Кажанна, написав, что ей очень приятно.

Как Кажанна отреагировала на видео Суджин под ее трек / Скриншот из инстаграма

Для справки! Со Суджин – певица и танцовщица из Южной Кореи, которая была участницей (G)I-DLE в 2018-2021 годах. В 2023 году она начала сольную карьеру, представив мини-альбом Agassy.

Что известно о треке Boy?

  • В этой песне Кажанна поет о внутренней свободе и легкости, о женской ауре, которая захватывает и ведет за собой, об умении радоваться незначительным деталям и говорить "нет" тому, что тебе не подходит.
  • Клип на Boy, который вышел в декабре 2025 года, менее чем за полгода собрал более 4 миллионов просмотров.
  • Кстати, трек уже получил награду на YUNA 2026 в номинации "Лучший хип-хоп хит".