Свадьба в Каннах за 5 миллионов долларов: что известно о молодоженах, которые наделали шума в сети

В последние дни в сети бурно обсуждают свадьбу украинской модели и грузинского бизнесмена. Празднование вызвало широкий резонанс, ведь на празднике выступали мировые знаменитости, а сама церемония состоялась в историческом особняке в Каннах.

Российский шоумен Максим Галкин был ведущим свадьбы. На празднике выступал Валерий Меладзе, который молчит о войне, и пуэрто-риканский певец Рики Мартин. Помпезная и шумная вечеринка не могла не вызвать обсуждений в сети. 24 Канал расскажет, что известно о молодоженах.

Что известно о невесте?

Ника Кузнецова (Ломия) – 25-летняя украинская модель родом из Харькова. В свое время участвовала в конкурсе "Мисс Украина". Как рассказывала девушка на своей инстаграм-странице, она работает в фэшн-индустрии с самого начала карьеры.

Я всю жизнь работала моделью. Шоурумы, показы, съемки. Все, как вы видите эту сферу, все это я делала. Также координировала моделей и была менеджером. Это была моя основная сфера деятельности,

– рассказывала Ника.

Из-за войны девушка уехала из Украины. Со временем завела блог в инстаграме, что стал для нее хобби.

"У меня украинский паспорт, живу в Монако. Работаю моделью. Этот аккаунт просто для развлечения", – делилась девушка.



Ника Кузнецова о себе / Фото из инстаграм-сториз

Ника Ломия официально вышла замуж еще в декабре 2025 года – пара расписалась в Монако. После важного события она стала больше времени уделять семье и меньше работать. Также модель рассказывала, что ее первое свидание с будущим мужем состоялось в МакДональдзе.

"Я очень неприхотливая. Все зависит от того, с кем ты находишься, а не от самого случая. Даже самая простая вещь может стать самой романтичной, если ты с правильным человеком", – писала Ника.



Ника Кузнецова о себе / Фото из инстаграм-сториз

Что известно о женихе и его заработках?

Ника Ломия – грузинский бизнесмен. Он стал известным не из-за сферы деятельности, а благодаря громкой свадьбе. У профиле мужчины указано, что он является соучредителем международной компании Spribe.

Как говорится на ее сайте, Spribe работает в сфере iGaming, то есть создает продукты для онлайн-казино и азартных игр в интернете. Речь идет о разработке современных казино-игр и технологические решения для владельцев азартных платформ. Один из офисов компании находится в Киеве, несколько других – в Европе и Грузии.



Офисы компании / Скриншот с сайта

Также в открытых реестрах есть информация об ООО "СПРАЙБ", зарегистрированной в Украине. Вид деятельности – компьютерное программирование. Руководителем компании указан Николай Ломия, ему принадлежит 40% предприятия. Остальные 60% принадлежат Давиду Натрошвили. Они являются гражданами Грузии.

В издании "Стопкор" отмечают, что представленная финансовая отчетность выглядит нетипичной как для ИТ-компании, существующей уже более 9 лет. Это свидетельствует о том, что компания может выполнять роль "вспомогательной или технической, которая используется в рамках большей бизнес-модели".

Как отметил блогер Александр Слобоженко, который присутствовал на свадьбе, празднование стоило супругам около 5 миллионов долларов.

Обратите внимание! Александра Слобоженко подозревают в уклонении от уплаты налогов на более 200 миллионов гривен. Блогер сбежал за границу.

Кроме того, бешеных денег стоили мельчайшие детали. На странице в тредсе проанализировали часы молодоженов.

Невеста была в Richard Mille за 550 тысяч евро, а в ее коллекции еще есть Patek Philippe Nautilus и Cartier Baignoire. Больше всего удивил бизнес-партнер жениха, который пришел в Jacob & Co. за $20.000.000, в котором только бриллиантов на 217 каратов,

– рассказали авторы страницы.

Издание "Антикор" пишет: Ника Ломия не мог организовать роскошную свадьбу на дорогой локации со знаменитыми артистами, если его бизнес неприбыльный.

"Отсюда логичный вывод – бизнес нелегальный или активно уклоняется от налогообложения и подает фальшивую отчетность", – предполагают журналисты.

Не исключено, что после помпезного празднования Ломией заинтересуются расследователи.