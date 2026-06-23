Дизайнер Светлана Бевза в третий раз стала мамой: первое фото и имя новорожденного

43-летняя украинская дизайнер и основательница бренда BEVZA Светлана Бевза в третий раз стала мамой.

Она впервые показала малыша и раскрыла его имя. Фото Светлана Бевза опубликовала на своей странице в Instagram.

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Владелица бренда BEVZA родила сына.

Дамы и господа, встречайте Роберта. Тебя очень любят, малыш Робби,

– написала она и показала милое селфи с сыном.

На фото Светлана лежит в постели на белоснежном постельном белье. Дизайнер одета в светлую, расстегнутую рубашку и нежно держит новорожденного Робби, прижавшегося к её груди.

Для справки! В 2013 году Светлана Бевза вышла замуж за Владимира Омеляна. У пары двое детей – Марко и Анна. От предыдущего брака у мужчины также есть старший сын Северин

Напомним, также недавно отцом стал блогер Игорь Пустовит, который ранее состоял в браке с Сашей Бо.